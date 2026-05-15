Hardoi Ganga Ghat Hadsa: कलश यात्रा के दौरान गंगा में डूबे 5 बच्चे, एक की मौत, एक किशोर लापता

आशीष द्विवेदी/हरदोई: यूपी के हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में भागवत कथा की कलश यात्रा के दौरान गंगा घाट पर बड़ा हादसा हो गया. स्नान करते समय पांच बच्चे अचानक तेज धार की चपेट में आ गए. हादसे में एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक किशोर अब भी लापता है। तीन अन्य बच्चों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया. घटना के बाद घाट पर अफरा-तफरी और परिवारों में कोहराम मच गया.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार देवी मंदिर में आयोजित भागवत कथा कार्यक्रम की कलश यात्रा नोखेपुरवा गंगा घाट पहुंची थी. श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे थे, तभी पांच बच्चे गहरे पानी में चले गए और तेज बहाव में फंस गए. बच्चों को डूबता देख मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया. हादसे में म्योरा मोड़ निवासी रविशंकर की 14 वर्षीय पुत्री संध्या गंगा में डूब गई. काफी मशक्कत के बाद उसका शव बरामद कर लिया गया. बताया गया कि संध्या दो बहनों में दूसरे नंबर पर थी और कलश यात्रा में शामिल होने गई थी.

वहीं म्योरा निवासी राजेश का पुत्र ओमजी भी गंगा की तेज धार में लापता हो गया. उसकी तलाश के लिए पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान शुरू कराया। सूचना पर पुलिस के साथ एसडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया और देर रात तक गंगा में तलाश जारी रही. हादसे में डूब रहीं स्नेहा (12) पुत्री महेंद्र, सोनम (11) पुत्री सोनू और अंशी (14) पुत्री राकेश को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने मृत किशोरी के शव को कब्जे में लेकर बिलग्राम सीएचसी भेज दिया है।

सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश ने बताया कि लापता किशोर की तलाश लगातार कराई जा रही है। स्थानीय गोताखोरों और राहत टीम की मदद से गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है.

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