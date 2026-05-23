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हरदोई भाजपा में जुबानी जंग तेज, नितिन अग्रवाल की चुनौती पर राजाबक्स सिंह का पलटवार, 2027 से पहले गरमाई सियासत

Hardoi News: नितिन अग्रवाल और राजाबक्स सिंह के बीच जुबानी जंग ने हरदोई की राजनीति का माहौल गरमा दिया है. भाजपा के भीतर चल रही सियासी तल्खी अब खुलकर सामने आने लगी है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 23, 2026, 07:08 PM IST
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Hardoi News/आशीष द्विवेदी: हरदोई की राजनीति में इन दिनों भाजपा के भीतर सियासी तल्खी खुलकर सामने आने लगी है. नितिन अग्रवाल और राजाबक्स सिंह के बीच छिड़ी बयानबाज़ी अब खुली राजनीतिक चुनौती में बदलती दिखाई दे रही है. कृषि फार्म में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बिना नाम लिए “फेसबुकिया नेताओं” पर तीखा हमला बोला और चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे डाली.

मंत्री ने मंच से कहा कि हरदोई में कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर नेतागिरी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनके साथ जनता का कोई समर्थन नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग इतिहास का विश्लेषण करने में लगे हैं, जबकि उन्हें अपने ही इतिहास की जानकारी नहीं है.

मां का दूध पिया है , तो चुनाव लड़कर दिखाओ
अपने भाषण के दौरान नितिन अग्रवाल का अंदाज और आक्रामक हो गया. उन्होंने खुले मंच से कहा, “अगर बहुत शौक है लड़ने का, तो मैदान में आकर लड़ो.” इसके बाद मंत्री ने चुनौती भरे लहजे में कहा, “अगर हिम्मत है और मां का दूध पिया है, तो सामने आकर चुनाव लड़कर दिखाओ.” मंत्री के इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और माहौल पूरी तरह राजनीतिक रंग में रंग गया.

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चुनौती स्वीकार थी और स्वीकार है
मंत्री के बयान के कुछ ही देर बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता राजाबक्स सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया. उन्होंने लिखा, “चुनौती स्वीकार थी और स्वीकार है. मैंने तो क्षत्राणी का दूध पिया है. निकट भविष्य में हरदोई सदर की देवतुल्य जनता बताएगी कि किसने मां का दूध पिया और किसने नहीं.” उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में अत्यधिक अभिमान अच्छा नहीं होता और जनता समय आने पर जवाब जरूर देती है.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रतिमा विवाद से शुरू हुआ यह टकराव अब भाजपा के भीतर शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बनता जा रहा है. एक ओर मंत्री नितिन अग्रवाल अपने जनाधार और राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विरोधी खेमा भी खुलकर मैदान में उतर आया है. 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हरदोई भाजपा में बढ़ती बयानबाज़ी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में जिले की राजनीति और ज्यादा गरमा सकती है.

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