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बेटा GM, बेटी डॉक्टर और खुद पूर्व IFS... जानिए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन के परिवार की कहानी

Hardoi News: 73 वर्षीय कृष्ण मोहन को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया गया है. वह चंपत राय की जगह लेंगे. कृष्ण मोहन आईएफएस थे.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 07, 2026, 06:48 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:48 PM IST
बेटा GM, बेटी डॉक्टर और खुद पूर्व IFS... जानिए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन के परिवार की कहानी
Image Credit: Krishna MohanSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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