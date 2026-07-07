/बेटा GM, बेटी डॉक्टर और खुद पूर्व IFS... जानिए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन के परिवार की कहानी

हमेशा समाज को जोड़ने का संदेश दिया

कृष्ण मोहन के महासचिव बनने की खबर ने चंद्रपुर मजरा सिकंदरपुर बाजार में सिर्फ जश्न ही नहीं, एक भावनात्मक गर्व भी भर दिया है. गांव वालों का कहना है कि कृष्ण मोहन ने हमेशा समाज को जोड़ने, हिंदुत्व का संदेश देने, शिक्षा पर जोर देने और लोगों को संगठित रखने का काम किया. उनके लिए यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि गांव की उस सोच और संस्कार की पहचान है, जो एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है. यही वजह है कि गांव के लोग इसे अपनी सामूहिक उपलब्धि मान रहे हैं. उनके शब्दों में, “हमारे गांव का बेटा आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव बना है, इससे बड़ा गौरव हमारे लिए और क्या हो सकता है.