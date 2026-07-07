/बेटा GM, बेटी डॉक्टर और खुद पूर्व IFS... जानिए राम मंदिर ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन के परिवार की कहानी

राज्य चुनें
Who is Krishna Mohan (आशीष द्विवेदी/हरदोई) : हरदोई जिले के टोडरपुर विकासखंड के छोटे से गांव चंद्रपुर मजरा सिकंदरपुर बाजार में इन दिनों जश्न का माहौल है. वजह है गांव के 73 वर्षीय कृष्ण मोहन का श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव बनाया जाना. जैसे ही यह खबर गांव पहुंची, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. ग्रामीणों ने मिठाई बांटी, पटाखे दागे और इसे पूरे गांव के लिए गौरव का क्षण बताया.
गांव में जश्न का माहौल
गांव वालों का कहना है कि छोटे से गांव से निकलकर किसी का इतनी बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंचना पूरे इलाके के लिए सम्मान और प्रेरणा की बात है. हर तरफ बस एक ही चर्चा रही, गांव की मिट्टी से निकला बेटा अब देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ट्रस्टों में बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा. ग्रामीणों ने इसे सिर्फ कृष्ण मोहन की उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे गांव, इलाके और हरदोई की प्रतिष्ठा से जुड़ा गौरवपूर्ण क्षण बताया.
गांव से नहीं कभी नहीं टूटा रिश्ता
गांव वालों के मुताबिक, कृष्ण मोहन का गांव से रिश्ता कभी टूटा नहीं. वह जब भी चंद्रपुर आते हैं, लोगों को शिक्षित रहने, संगठित रहने और आपसी विवादों से दूर रहने का संदेश देते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि वह अक्सर कहते हैं कि शिक्षा ही समाज को जोड़ने, मजबूत करने और तरक्की की राह खोलने का सबसे बड़ा माध्यम है. गांव की महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी उनका सम्मान करते हैं और उनकी बातों से प्रेरणा लेते हैं. परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, गांव में शादी-विवाह, पारिवारिक आयोजन या कोई अन्य कार्यक्रम हो, कृष्ण मोहन समय निकालकर पहुंचते रहे हैं. यही वजह है कि उनके महासचिव बनने की खबर गांव के लिए किसी अपने की बड़ी जीत जैसी बन गई है.
सीतापुर में की प्रारंभिक पढ़ाई
कृष्ण मोहन का जीवन सफर भी कम प्रेरक नहीं रहा. उनके पिता स्वर्गीय धर्मजीत सिंह रेलवे में क्लर्क थे. नौकरी के दौरान उनका तबादला सीतापुर हो गया था, इसलिए कृष्ण मोहन की प्रारंभिक शिक्षा सीतापुर में हुई. उन्होंने वहीं से हाईस्कूल/मैट्रिक पास किया, फिर आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ पहुंचे और लखनऊ विश्वविद्यालय से जियोलॉजी में बीएससी और एमएससी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान उनका चयन परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक पद पर हो गया था, लेकिन इसी बीच वर्ष 1978 में भारतीय वन सेवा (IFS) में उनका चयन हो गया. इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र कैडर में आईएफएस अधिकारी के रूप में सेवाएं दीं और वर्ष 2012 में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए.
RSS से जुड़ गए
सेवानिवृत्ति के बाद कृष्ण मोहन हरदोई लौटे और सामाजिक-वैचारिक जीवन में सक्रिय हो गए. उन्होंने RSS सेवा भारती से जुड़कर सेवा कार्यों की शुरुआत की. इसके बाद उन्हें हरदोई नगर संघचालक, फिर जिला संघचालक, प्रांत संघचालक और बाद में क्षेत्र संघचालक की जिम्मेदारियां मिलीं. पिछले वर्ष उन्हें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया था और अब सोमवार को उन्हें ट्रस्ट का महासचिव नियुक्त कर दिया गया. उनके छोटे भाई डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक, कृष्ण मोहन का गांव लौटने का उद्देश्य साफ था, गांव और समाज के लिए सेवा कार्य करना. यही वजह रही कि उन्होंने गांव में बिजली, सड़क, सोलर लाइट समेत कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
शिक्षा, सेवा और प्रशासनिक पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा परिवार
कृष्ण मोहन का परिवार भी शिक्षा, सेवा और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाला रहा है. उनके पिता स्वर्गीय धर्मजीत सिंह पांच भाइयों में सबसे बड़े थे. परिवार में रोहन दास, उज्जा जी, जीतराम और भुवन का भी उल्लेख है. कृष्ण मोहन की माता स्वर्गीय रामकली थीं और माता-पिता दोनों का निधन हो चुका है. कृष्ण मोहन अपने पिता की आठ संतानों में सबसे बड़े हैं. उनके बाद दूसरी बहन सीता देवी उत्तराखंड में जीआईसी प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुईं. स्वर्गीय शारदा देवी गृहिणी थीं. प्रेमलता रेलवे में क्लर्क के पद से रिटायर हुईं.
घर में और कौन कौन?
सरस्वती देवी शाहजहांपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुईं. शशिवाला गृहिणी रहीं. उनके छोटे भाई डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में अपर निदेशक, चिकित्सा विभाग के पद से 30 जून 2026 को सेवानिवृत्त हुए हैं. सबसे छोटी बहन अनीता भास्कर शाहजहांपुर के जीजीआईसी में प्रिंसिपल के पद पर सेवाएं दे रही हैं.
पत्नी और बच्चे क्या करते हैं?
कृष्ण मोहन के अपने परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी कुसुम लता हैं. उनके बेटे सौरव मोहन लखनऊ में डाक विभाग में जीएम के पद पर तैनात हैं. बहू नीरज हैं और परिवार में दो पौत्रियां रेवा और रूमी हैं. उनकी बेटी डॉ. स्नेहा मोहन एमबीबीएस डॉक्टर हैं और अपने पति डॉ. मुकेश के साथ रहती हैं. डॉ. मुकेश भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं और चर्म रोग विभाग से जुड़े हैं. कृष्ण मोहन का हरदोई शहर के सिनेमा रोड पर भी आवास है. वहीं उनके भाई डॉ. महेंद्र प्रताप सिंह एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हैं और उनकी पत्नी डॉ. मधु एमबीबीएस स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, जो लखनऊ के जानकीपुरम में रहते हैं.
हमेशा समाज को जोड़ने का संदेश दिया
कृष्ण मोहन के महासचिव बनने की खबर ने चंद्रपुर मजरा सिकंदरपुर बाजार में सिर्फ जश्न ही नहीं, एक भावनात्मक गर्व भी भर दिया है. गांव वालों का कहना है कि कृष्ण मोहन ने हमेशा समाज को जोड़ने, हिंदुत्व का संदेश देने, शिक्षा पर जोर देने और लोगों को संगठित रखने का काम किया. उनके लिए यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि गांव की उस सोच और संस्कार की पहचान है, जो एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है. यही वजह है कि गांव के लोग इसे अपनी सामूहिक उपलब्धि मान रहे हैं. उनके शब्दों में, “हमारे गांव का बेटा आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में महासचिव बना है, इससे बड़ा गौरव हमारे लिए और क्या हो सकता है.