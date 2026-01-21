Advertisement
हरदोई में दबंगों का तांडव, मामूली विवाद में घर उजाड़ा, सामान फूंका, महिलाओं को घसीटने की कोशिश

Hardoi News: हरदोई जिले में दबंगों की दबंगई का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है.कोतवाली शहर क्षेत्र के चौहान थोक मोहल्ले में देर शाम एक परिवार पर दबंगों ने कहर बरपा दिया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 21, 2026, 10:46 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई जिले में दबंगों की दबंगई का एक खौफनाक चेहरा सामने आया है.कोतवाली शहर क्षेत्र के चौहान थोक मोहल्ले में देर शाम एक परिवार पर दबंगों ने कहर बरपा दिया.लाठी-डंडों से लैस 20 से 25 दबंगों ने एक घर पर धावा बोलकर न सिर्फ गेट,दरवाजे और एलसीडी तोड़ी,बल्कि घर में रखा सामान रजाई-गद्दे और कपड़े तक सड़क पर निकालकर आग के हवाले कर दिए.इतना ही नहीं,खड़ी वेगनआर कार को भी ईंट-पत्थरों से तोड़कर चकनाचूर कर दिया गया.

महिलाओं से मारपीट का आरोप
आरोप है कि दबंगों ने घर में मौजूद महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट की,उन्हें खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की.जान बचाने के लिए महिलाएं छत पर चढ़ गईं,तब कहीं जाकर उनकी जान बच सकी.मोहल्ले वालों के विरोध के बाद हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

देररात बोला हमला
कोतवाली शहर के चौहान थोक मोहल्ले के रहने वाले सोनू यादव का मंगलवार को पड़ोस की रहने वाली जूली नाम की महिला के साथ विवाद हुआ था,जिसमें जूली को चोट आई थी. मारपीट की घटना के बाद बदले की भावना में जूली,उसके पति जनडेल,विजय गुप्ता,मदन गुप्ता,मूलचंद,राजू सहित 20 से 25 लोगों ने सोनू के घर पर देर रात हमला बोल दिया.हमले के वक्त सोनू घर पर मौजूद नहीं था उसकी बहने और मां घर पर थीं.

क्या बोली पीड़िता
सोनू की बहन पीड़िता नेहा यादव का कहना है कि दबंगों ने उनके घर का हर सामान नष्ट कर दिया.दरवाजे तोड़ दिए,कपड़े बिस्तर जला दिए और गाड़ी भी तोड़ दी गई है. दबंगो ने उसको और उसकी बहनों को हाथ पकड़ कर जबरदस्ती खींचा और घर से बाहर निकालने की कोशिश की किसी तरह छत पर भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई.पीड़िता के मुताबिक अब उनके पास न बैठने को कुछ है,न ओढ़ने-बिछाने को भी कुछ नहीं है,सारे बिस्तर कपड़े जला दिए गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की इस घटना में शामिल राजू नाम के शख्स को हिरासत में लिया है और मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है.सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है.

