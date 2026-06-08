Add Zee Business As A Preferred Source
App

प्रलोभन देकर बदलवा रहे थे धर्म! हरदोई में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार

Hardoi News: हरदोई जिले से धर्मांतरण के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. यहां लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:21 PM IST
प्रलोभन देकर बदलवा रहे थे धर्म! हरदोई में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Hardoi Conversion Case

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
प्रलोभन देकर बदलवा रहे थे धर्म! हरदोई में पुलिस का बड़ा एक्शन, दो आरोपी गिरफ्तार
Hardoi News2 min ago
2
Jhansi News36 min ago
3
aligarh news44 min ago
4
mirzapur news58 min ago
5
kaushambi news1 hr ago