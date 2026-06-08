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हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है,जबकि अन्य की तलाश जारी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना टड़ियावां थाना क्षेत्र के महमदापुर गांव की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, ग्राम पनिहैय्या निवासी अलकेश सिंह पुत्र सुनील सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि महमदापुर गांव में रामसिंह पुत्र श्रीकृष्ण निवासी सहमत नगर थाना पिसावां जनपद सीतापुर, रामप्रवेश पुत्र आशाराम निवासी ग्राम रोहतापुर जनपद हरदोई समेत चार लोग गांव में हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे.
शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपियों के पास बाइबिल की किताबें थीं और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लगातार समझाया जा रहा था. वादी की शिकायत पर पुलिस ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. इसके बाद टड़ियावां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रामसिंह और रामप्रवेश को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल बाकी दो लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक इख्तियार हुसैन, उपनिरीक्षक व्यास यादव, उपनिरीक्षक विक्रांत गौतम, कांस्टेबल केशव सोलंकी, विशाल पाण्डेय और उत्कर्ष शर्मा शामिल रहे.
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