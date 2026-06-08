कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना टड़ियावां थाना क्षेत्र के महमदापुर गांव की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, ग्राम पनिहैय्या निवासी अलकेश सिंह पुत्र सुनील सिंह ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि महमदापुर गांव में रामसिंह पुत्र श्रीकृष्ण निवासी सहमत नगर थाना पिसावां जनपद सीतापुर, रामप्रवेश पुत्र आशाराम निवासी ग्राम रोहतापुर जनपद हरदोई समेत चार लोग गांव में हिंदू धर्म के लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे.