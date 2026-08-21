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हरदोई में 'ऑन द स्पॉट' इंसाफ! नशे में धुत दबंग ने बुजुर्ग पर बरसाए चाकू, भागते ही काल बनकर आया अज्ञात वाहन

Hardoi Crime News: हरदोई जिले के बरसोहिया गांव में शराब के नशे में धुत एक दबंग ने 60 वर्षीय बुजुर्ग पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. जब आरोपी वारदात को अंजाम देकर बाइक से भाग रहा था तो हाईवे पर सड़क हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से आरोपी की गंभीर हालत को देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 21, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:27 AM IST
हरदोई में 'ऑन द स्पॉट' इंसाफ! नशे में धुत दबंग ने बुजुर्ग पर बरसाए चाकू, भागते ही काल बनकर आया अज्ञात वाहन
Image Credit: Hardoi Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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