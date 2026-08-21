हरदोई में 'ऑन द स्पॉट' इंसाफ! नशे में धुत दबंग ने बुजुर्ग पर बरसाए चाकू, भागते ही काल बनकर आया अज्ञात वाहन

टहलते समय बुजुर्ग पर किया हमला

पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से आरोपी को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. बुजुर्ग का बेटा ज्ञानेंद्र यादव के अनुसार, बरसोहिया गांव निवासी नन्हे भैया (60) रात करीब 10:30 बजे खाना खाने के बाद घर से थोड़ी दूरी पर बस स्टॉप के पास टहल रहे थे. इसी दौरान गांव का ही रहने वाला पवन सिंह शराब के नशे में वहां पहुंचा और बुजुर्ग से गाली-गलौज करने लगा. जब नन्हे भैया ने गाली देने का कारण पूछा और गाली देने से मना किया, तो पवन ने चाकू निकालकर उन पर कई हमले कर दिए, जिससे सिर और हाथ में गंभीर चोटें आने से वे जमीन पर गिर पड़े.