हरदोई में 'ऑन द स्पॉट' इंसाफ! नशे में धुत दबंग ने बुजुर्ग पर बरसाए चाकू, भागते ही काल बनकर आया अज्ञात वाहन

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Hardoi Crime News/ आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के बरसोहिया गांव से गुरुवार रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. यहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने 60 वर्षीय बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया. सिर और हाथ में चाकू लगने से बुजुर्ग लहूलुहान हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक से भाग रहे आरोपी को भी हाईवे पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
टहलते समय बुजुर्ग पर किया हमला
पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां से आरोपी को गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. बुजुर्ग का बेटा ज्ञानेंद्र यादव के अनुसार, बरसोहिया गांव निवासी नन्हे भैया (60) रात करीब 10:30 बजे खाना खाने के बाद घर से थोड़ी दूरी पर बस स्टॉप के पास टहल रहे थे. इसी दौरान गांव का ही रहने वाला पवन सिंह शराब के नशे में वहां पहुंचा और बुजुर्ग से गाली-गलौज करने लगा. जब नन्हे भैया ने गाली देने का कारण पूछा और गाली देने से मना किया, तो पवन ने चाकू निकालकर उन पर कई हमले कर दिए, जिससे सिर और हाथ में गंभीर चोटें आने से वे जमीन पर गिर पड़े.
भागते समय हुआ हादसे का शिकार
परिजनों ने उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सवायजपुर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. उधर, हमला करने के बाद पवन सिंह बाइक से भाग निकला, लेकिन हाईवे पर सहजना गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. जिससे आरोपी भी गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिसकर्मियों ने उसे भी अस्पताल पहुंचाया.
आरोपी पर पहले से दर्ज हैं कई मुकदमे
पुलिस के मुताबिक, पवन के खिलाफ मारपीट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और हाल ही में उसके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी. वह लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और घटना वाले दिन ही गांव आया था. आरोप है कि शराब पीने के बाद उसने बुजुर्ग पर हमला किया. थाना प्रभारी प्रिंस कुमार ने बताया कि पवन ने नन्हे भैया पर चाकू से हमला किया था और भागते समय सड़क हादसे में घायल हो गया. दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. पवन की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है. फिलहाल मामले में पुलिस वैधानिक कार्रवाई कर रही है.
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