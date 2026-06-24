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लखनऊ अग्निकांड के बाद हरदोई में ताबड़तोड़ एक्शन! बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील किए

Hardoi News: हरदोई जिला प्रशासन ने बुधवार को शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान बेसमेंट में संचालित कोचिंग संस्थानों में कड़ी कार्रवाई की गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 24, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:17 PM IST
लखनऊ अग्निकांड के बाद हरदोई में ताबड़तोड़ एक्शन! बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी सील किए
Image Credit: Hardoi DMSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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