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आशीष द्विवेदी/हरदोई: लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद हरदोई जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया. बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह के नेतृत्व में एसडीएम सदर संजय अग्रहरी, सीओ सिटी अजीत चौहान, अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप सिंह और शिवराम यादव, विद्युत विभाग तथा नगरपालिका की संयुक्त टीम ने शहर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई. कई जगह संचालक कार्रवाई की भनक लगते ही ताला बंद कर फरार हो गए, लेकिन प्रशासन ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए पांच प्रतिष्ठानों को सील कर दिया.
आपातकालीन निकास मार्ग नहीं मिला
जांच के दौरान जिंद पीर चौराहा स्थित विशाल कंप्यूटर एंड इंस्टीट्यूट में गंभीर सुरक्षा खामियां मिलीं. यहां प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था. वहीं, डीएम चौराहा स्थित एसएस लाइब्रेरी, फॉरएवर एंड लाइब्रेरी और महादेव लाइब्रेरी बेसमेंट में संचालित पाई गईं. निरीक्षण में सामने आया कि इन संस्थानों में आपातकालीन निकास मार्ग की व्यवस्था नहीं थी और फायर सेफ्टी मानकों का पालन भी नहीं किया जा रहा था. प्रशासन ने इन्हें तत्काल प्रभाव से सील कर बिजली कनेक्शन कटवाने की कार्रवाई की.
होटल का बिजली कनेक्शन काटा
कार्रवाई के दौरान होटल दीप भी प्रशासन के निशाने पर आया. जांच में पाया गया कि होटल में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक संकरा रास्ता था. इतना ही नहीं, भवन का नक्शा भी विनियमित क्षेत्र से स्वीकृत नहीं था और परिसर में लगा विद्युत मीटर भी खराब मिला. इसके बाद विद्युत विभाग ने मौके पर ही बिजली कनेक्शन काट दिया. प्रशासन ने सभी आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और मानकों की पूर्ति होने तक होटल संचालन पर रोक लगा दी है.
फायर विभाग से नहीं मिली एनओसी
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच के दौरान किसी भी संस्थान के पास अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिला. सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने बताया कि लखनऊ की हृदयविदारक घटना के बाद प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि बेसमेंट में संचालित गतिविधियां बायलॉज के खिलाफ हैं और जहां भी ऐसे मामले मिलेंगे, वहां तत्काल सीलिंग और विधिक कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने कई अस्पतालों और होटलों को भी चिन्हित किया है, जिन पर आगामी दिनों में कार्रवाई जारी रहेगी.