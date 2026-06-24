आशीष द्विवेदी/हरदोई: लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद हरदोई जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया. बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट संजय सिंह के नेतृत्व में एसडीएम सदर संजय अग्रहरी, सीओ सिटी अजीत चौहान, अग्निशमन अधिकारी महेश प्रताप सिंह और शिवराम यादव, विद्युत विभाग तथा नगरपालिका की संयुक्त टीम ने शहर में व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया. इस दौरान बेसमेंट में संचालित कोचिंग सेंटरों, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई. कई जगह संचालक कार्रवाई की भनक लगते ही ताला बंद कर फरार हो गए, लेकिन प्रशासन ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए पांच प्रतिष्ठानों को सील कर दिया.