हरदोई में गुंडाराज! ₹400 की 'रंगदारी' न देने पर टैक्सी चालक को दी तालिबानी सजा, कनपटी पर तान दिया तमंचा

हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई जिले के मल्लावां कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह रंगदारी को लेकर दबंगई का ऐसा खौफनाक चेहरा सामने आया, जिसने कानून-व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. मल्लावां-लखनऊ रूट पर गाड़ी चलाने वाले कस्बे के गंगारामपुर के रहने वाले टैक्सी चालक आलोक मिश्रा को सिर्फ ₹400 की रंगदारी न देने पर बीच सड़क पर घेरकर बेरहमी से पीटा गया.

कहां की है ये घटना?

घटना मल्लावां चौराहे पर उस समय हुई जब आलोक रोज की तरह सवारी लेकर रूट पर जाने के लिए निकले थे.आरोप है कि तभी तेंदुआ गांव निवासी हिमांशु पटेल अपने साथी ध्रुव और दो अन्य युवकों के साथ मौके पर पहुंचा और गाड़ी रोककर रंगदारी की मांग करने लगा. जब चालक ने मेहनत की कमाई से ₹400 देने से इनकार किया, तो दबंग बौखला गए और सड़क पर ही खूनी तांडव शुरू कर दिया.

दबंगों का खूनी तांडव

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने चालक को गाड़ी से नीचे खींच लिया और लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आलोक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी पीठ पर गहरे नीले निशान पड़ गए और शरीर लहूलुहान हो गया. आरोप है कि मारपीट के दौरान ध्रुव ने तमंचा निकालकर चालक की कनपटी पर तान दिया और दोबारा इलाके में दिखने पर गोली मारने की धमकी दी. पीड़ित का यह भी आरोप है कि मुख्य आरोपी हिमांशु पटेल अपनी गाड़ी में ‘विधायक पास’ और पुलिस की टोपी रखकर इलाके में रौब झाड़ता है और इसी धौंस के दम पर वाहन चालकों से अवैध वसूली करता है.

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घटना के बाद सड़क पर घायल पड़े चालक को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज हरदोई रेफर कर दिया गया.होश में आने के बाद पीड़ित ने मल्लावां कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी. पुलिस ने मामले में हिमांशु पटेल, ध्रुव और दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मल्लावां-लखनऊ रूट पर खुलेआम चल रहे इस ‘गुंडा टैक्स’ के खेल पर पुलिस कब लगाम लगाएगी.

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