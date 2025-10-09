Hardoi News: हरदोई में देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, हाईवे पर घंटों तक लगा जाम

Hardoi News: हरदोई जिले में एक गंभीर हादसा हुआ, लेकिन समय पर चालक की सतर्कता और दमकल की त्वरित कार्रवाई के कारण बड़ा नुकसान टल गया. घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि सड़क पर लंबा जाम लग गया.

क्या है पूरा मामला

थाना माधोगंज क्षेत्र के रुकनापुर गांव निवासी दिलीप वर्मा अपने निजी काम से लखनऊ जा रहे थे. इसी दौरान उनकी सीएनजी चलित अर्टिगा कार में अचानक आग लग गई.कार में आग लगते ही दिलीप वर्मा ने तुरंत गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई. इस घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ. चालक की सतर्कता और समय पर प्रतिक्रिया ने किसी बड़ी त्रासदी को टाल दिया.

आग ने भयंकर रूप धारण किया, दोनों ओर जाम

गाड़ी में आग लगते ही देखते ही देखते यह विकराल रूप लेने लगी. आग की लपटों और धुएं के कारण रास्ते पर लंबा जाम लग गया. वाहन चालकों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.

मौके पर पहुंची दमकल टीम ने काबू पाया

आग लगने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने धू धू कर जलती आग को काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की. कई मिनटों की प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया.

यातायात बहाल, जांच जारी

आग लगने की घटना के कारण सड़क पर आवागमन बाधित हुआ था, लेकिन दमकल टीम की कार्रवाई के बाद यातायात सामान्य कर दिया गया। फिलहाल, घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान में कार की सीएनजी प्रणाली में किसी तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है,

