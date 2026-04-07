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दोस्ती के नाम पर धोखा! हरदोई में ‘यार’ ही निकला लूट का मास्टरमाइंड

Hardoi News: हरदोई में रिश्तों और भरोसे को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक युवक के साथ हुई लूट की कहानी ने सबको हैरान कर दिया. जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसकी बर्बादी की साजिश रच रहा था.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 07, 2026, 07:54 AM IST
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Hardoi loot case
Hardoi loot case

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: ​हरदोई में रिश्तों और भरोसे के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आभूषण गिरवी रखने निकले एक युवक के साथ हुई लूट का असली सूत्रधार उसका अपना ही करीबी दोस्त निकला. इस शातिर 'दोस्त' ने पहले मदद का झांसा देकर पीड़ित का विश्वास जीता और फिर उसी भरोसे को ढाल बनाकर सुनसान रास्ते पर अपने साथियों से लूट की वारदात को अंजाम दिलवा दिया. 

गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे. पुलिस ने लूट की वारदात के सूत्रधार दोस्त और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है. पुलिस ने लुटेरों के पास से एक मोबाइल फोन नकदी और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद की है.

कब की है ये मामला?
​दरअसल , 3 अप्रैल को थाना हरपालपुर के ऊंचागांव निवासी राजवीर अपने भाई सोमपाल और परिचित सुंदरम के साथ शाहाबाद जाने के लिए निकला था. राजवीर को अपने आभूषण कहीं गिरवी रखने थे, जिसकी जानकारी उसने अपने दोस्त सुंदरम को दी थी. सुंदरम ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन पीछे से उसने लूट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली.

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कोतवाली सवायजपुर के सैदापुर गांव के पास जैसे ही उनकी बाइक पहुंची, सुंदरम के इशारे पर घात लगाए बैठे बाइक सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और असलहों के दम पर आभूषण, नकदी व मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. पीड़ित को भनक तक नहीं थी कि जो शख्स उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा है, वहीं इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?
​पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में गठित स्वाट और सवायजपुर पुलिस की टीमों ने जब सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस का जाल बिछाया, तो परतें खुलती चली गईं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड सुंदरम, सत्यम उर्फ जयेन्द्र प्रताप और पंकज को दबोच लिया. 

इनके पास से लूट का मोबाइल, 2500 रुपये नगद और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

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