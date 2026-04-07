दोस्ती के नाम पर धोखा! हरदोई में ‘यार’ ही निकला लूट का मास्टरमाइंड

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: ​हरदोई में रिश्तों और भरोसे के कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां आभूषण गिरवी रखने निकले एक युवक के साथ हुई लूट का असली सूत्रधार उसका अपना ही करीबी दोस्त निकला. इस शातिर 'दोस्त' ने पहले मदद का झांसा देकर पीड़ित का विश्वास जीता और फिर उसी भरोसे को ढाल बनाकर सुनसान रास्ते पर अपने साथियों से लूट की वारदात को अंजाम दिलवा दिया.

गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पर हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे. पुलिस ने लूट की वारदात के सूत्रधार दोस्त और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है. पुलिस ने लुटेरों के पास से एक मोबाइल फोन नकदी और लूट में इस्तेमाल बाइक बरामद की है.

कब की है ये मामला?

​दरअसल , 3 अप्रैल को थाना हरपालपुर के ऊंचागांव निवासी राजवीर अपने भाई सोमपाल और परिचित सुंदरम के साथ शाहाबाद जाने के लिए निकला था. राजवीर को अपने आभूषण कहीं गिरवी रखने थे, जिसकी जानकारी उसने अपने दोस्त सुंदरम को दी थी. सुंदरम ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन पीछे से उसने लूट की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

कोतवाली सवायजपुर के सैदापुर गांव के पास जैसे ही उनकी बाइक पहुंची, सुंदरम के इशारे पर घात लगाए बैठे बाइक सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया और असलहों के दम पर आभूषण, नकदी व मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए. पीड़ित को भनक तक नहीं थी कि जो शख्स उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठा है, वहीं इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

​पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में गठित स्वाट और सवायजपुर पुलिस की टीमों ने जब सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस का जाल बिछाया, तो परतें खुलती चली गईं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मास्टरमाइंड सुंदरम, सत्यम उर्फ जयेन्द्र प्रताप और पंकज को दबोच लिया.

इनके पास से लूट का मोबाइल, 2500 रुपये नगद और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है.पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है और फरार बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

और पढे़ं: बरेली में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े टैंकर से टकराई बोलेरो, 4 की मौत

बिजनौर में पकड़ा गया आदमखोर गुलदार, 10 वर्षीय बालिका को बनाया था शिकार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस



उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!