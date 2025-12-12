यूपी के इस जिले का GRP थाना होगा हाईटेक, पूरे प्रदेश के लिए बनेगा नजीर

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस (GRP) में जल्द ही हरदोई का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. हरदोई जीआरपी थाना प्रदेश के छोटे स्टेशनों में पहला ISO सर्टिफाइड थाना बनने की राह पर है. इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए विभाग ने कवायद तेज कर दी है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को डीआईजी रेलवे सुधा सिंह ने एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के साथ थाने का औचक निरीक्षण किया.

डीआईजी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा

डीआईजी सुधा सिंह ने थाने के ISO सर्टिफिकेशन के आवेदन के मद्देनजर वहां की मौजूदा व्यवस्थाओं का जायजा लिया. निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य उन कमियों को चिन्हित करना था, जिन्हें सर्टिफिकेशन मिलने से पहले सुधारा जाना जरूरी है. उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई और पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को परखा और जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

क्यो बोलीं डीआईजी

डीआईजी सुधा सिंह ने बताया कि सर्टिफिकेशन के बाद थाने का पूरा माहौल बदल जाएगा, गुणवत्तायुक्त परिसर,थाने का इंफ्रास्ट्रक्चर और परिसर उच्च गुणवत्ता वाला होगा. फाइलों और केस डायरी का रखरखाव हाई-टेक और व्यवस्थित तरीके से होगा. महिलाओं की सुरक्षा और सुनवाई के लिए विशेष और प्रभावी डेस्क होगी. फरियादियों और आम पब्लिक के बैठने के लिए उचित व्यवस्था होगी,जिससे उन्हें अपनी बात कहने में झिझक न हो.

बदलाव से बढ़ेगा जीआरपी जवानों का मनोबल

अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल जीआरपी के जवानों का मनोबल बढ़ेगा,बल्कि आम जनमानस में पुलिस के प्रति विश्वास भी गहरा होगा।यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और सुविधा का एहसास होगा. हरदोई जैसे छोटे स्टेशन के थाने का इस स्तर पर अपग्रेड होना पूरे प्रदेश के लिए एक नजीर बनेगा.

हरदोई से कब चली पहली ट्रेन

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हरदोई से लखनऊ के बीच 1871 में रेलवे लाइन को बिछाया गया था. इस रूट के निर्माण में करीब 3 साल का वक्त लगा था. जानकारी के मुताबिक लखनऊ से हरदोई के लिए साल 1874 में ट्रेन चलाई गई थी. उस समय हरदोई से लखनऊ 20 से 25 यात्री ही ट्रेन से सफर किया करते थे.यहां एक कमरा स्टेशन मास्टर के लिए था. जहां से यात्रा के लिए टिकटें मिलती थीं. समय के साथ स्टेसन का विकास होता गया और यह हाईटेक होता चला गया.

जानकारी के मुताबिक अभी हरदोई रेलवे स्टेशन से करीब 36 ट्रेनों का संचालन हो रहा है. इनसे करीब 8 से 10 हजार यात्री सफर कर रहे हैं. यही नहीं जिले के लोग कई प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की लगातार मांग उठा रहे हैं. अब देखना है कि रेलवे लोगों की मांग कब तक पूरी कर पाता है.