​हरदोई में युवती से दुष्कर्म के विरोध पर हत्या के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, दोनों पैरों में लगी गोली

Hardoi Encounter: हरदोई में नौकरी दिलाने के बहाने युवती साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध पर दुपट्टे से गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:56 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Crime News (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई जिले के माधौगंज थाना क्षेत्र में युवती की निर्मम हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. नौकरी दिलाने के बहाने युवती साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने और विरोध पर दुपट्टे से गला घोटकर हत्या करने वाले आरोपी फुरकान को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है. जवाबी कार्रवाई में फुरकान के दोनों पैरों में गोली लगी है. इस दौरान एक सिपाही ज्ञानप्रकाश भी घायल हुए हैं.

जांच में हुआ ये खुलासा?
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फुरकान 25 वर्षीय मृतका और उसके परिवार से पूर्व परिचित था. वह सोमवार को युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ संडीला इंडस्ट्रियल एरिया ले गया था. वापसी में उसने गांव के बाहर सुनसान इलाके में युवती के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया.जब युवती ने शोर मचाया और विरोध किया,तो फुरकान ने उसके ही दुपट्टे से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को पंचायत भवन के पास कूड़ा घर के निकट फेंककर फरार हो गया था.

​पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी को लगी गोली
एसपी हरदोई द्वारा गठित टीमों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी फुरकान तपनौर रोड पर गंगा एक्सप्रेस-वे पुल के पास मौजूद है और भागने की फिराक में है. पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की. खुद को घिरता देख फुरकान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी,जिससे वह गिर पड़ा.

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी पुलिस
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, कारतूस और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया है,जो घटना का अहम सबूत है.घायल आरोपी फुरकान और सिपाही ज्ञानप्रकाश को पहले सीएचसी माधौगंज ले जाया गया,जहां से फुरकान की हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है.पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है.

मेरठ में एनकाउंटर 
वहीं, मेरठ पुलिस ने एक अपराधी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है. अज्जू उर्फ शाहद नामक अपराधी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस ने बताया कि अज्जू ने 16 दिसंबर को एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी. पुलिस ने बताया कि अज्जू को गिरफ्तार करने के बाद उसने घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस के बारे में जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि अज्जू ने तमंचा और कारतूस को एक खंडहर में छिपाकर रखा था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. अज्जू के खिलाफ मेरठ के विभिन्न थानों में दो मामले दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट और जानलेवा हमले का मामला शामिल है. पुलिस ने बताया कि अज्जू को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा.

 

