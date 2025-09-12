Hardoi News: प्यार, शादी, तकरार फिर...लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला
Hardoi News: प्यार, शादी, तकरार फिर...लव मैरिज के 4 महीने बाद ही पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

Hardoi News: हरदोई में शादी से सिर्फ चार महीने बाद ही पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी. हत्या की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:17 AM IST
Hardoi News (आशीष द्विवेदी): हरदोई में दर्दनाक हादसा हो गया है. जिले में शादी के सिर्फ चार महीने बाद ही नव विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही अंजाम दिया. कुछ दिन पहले ही उनकी लव मैरिज की थी और जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाई थीं. पति के महिला को पीटने का लाइव वीडियो भी सामने आया है. यह घटना थाना टड़ियावां के गांव अलीनगर के मजरा सरंगापुर की है. 

क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि सरंगापुर के रहने वाले धर्मेंद्र कश्यप और कोतवाली पिहानी के धोबिया गांव की रहने वाली वेबी कश्यप के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग था. पहले लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्हे झुकना पड़ा. जिसके बाद बेबी के पिता रामआसरे ने सामाजिक रीति रिवाज से उसकी शादी बीते 16 अप्रैल को धर्मेंद्र के साथ कर दी थी. 

शादी के बाद बेबी ससुराल में परिवार वालों के साथ रहने लगी. कुछ दिनों तक सबकुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद ही दोनों के बीच नोंकझोंक और वाद विवाद होने लगा.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
कहा जा रहा है कि महिला बेबी कश्यप फोन पर बात करती थी, जिस पर उसका पति धर्मेंद्र कश्यप शक करता था. इस बात को लेकर अक्सर पति-पत्नी में विवाद होता रहता था. आज दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद पत्नी के पति ने लात-घूंसों और ईंट से उसकी जमकर पिटाई कर दी. 

मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह पति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया और महिला को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई. फिलहाल पुलिस मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

