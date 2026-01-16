Advertisement
Zee UP-UttarakhandHardoi

चीखें अनसुनी रहीं, फंदा बन गया जवाब, हरदोई में मजदूर की मौत ने खाकी और सिस्टम की बेरहम सच्चाई उघाड़ी

Hardoi Labourer Suicide: हरदोई जिले में एक मजदूर की आत्महत्या ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरी कानून-व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.  यह मामला अब केवल एक सुसाइड नोट या छह नामजद आरोपियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उस तंत्र की विफलता का प्रतीक बन गया है, जिसने समय रहते एक पीड़ित की गुहार नहीं सुनी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:53 PM IST
Hardoi News/आशीष द्विवेदी:  हरदोई के संडीला में हुई एक मजदूर की आत्महत्या ने खाकी की संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था की असलियत को सरेआम बेनकाब कर दिया है.  यह मामला अब महज एक सुसाइड नोट, ठेकेदार की हैवानियत या छह नामजद आरोपियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह उस सिस्टम की “आपराधिक चुप्पी” का ऐसा दस्तावेज बन गया है, जिसने एक जिंदा इंसान की चीखों को जानबूझकर अनसुना कर दिया.  

क्या है पूरा मामला?
29 दिसंबर 2025 को हल्दीराम फैक्ट्री में काम करने वाले 34 वर्षीय मजदूर शिवदेश ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी.  फर्रुखाबाद जनपद के एक गांव से रोजगार की उम्मीद लेकर संडीला आया शिवदेश सिर्फ तीन महीने में ही सिस्टम की क्रूरता का शिकार बन गया.  शुरुआत में इस मौत को एक सामान्य आत्महत्या मानकर भुला दिया गया, लेकिन अंतिम संस्कार के दो दिन बाद शिवदेश की जैकेट से मिला सुसाइड नोट पूरे तंत्र के मुंह पर करारा तमाचा साबित हुआ.  

नोट में ठेकेदार विवेक मिश्रा और उसके पांच साथियों आलोक, बृजेश, लवकुश, गणेश और डी.के. भाई पर 21 दिसंबर को जबरन शराब पिलाने, नशीला इंजेक्शन देने, अप्राकृतिक कृत्य करने के सनसनीखेज और घिनौने आरोप दर्ज हैं.  यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक गरीब मजदूर की अस्मिता, सम्मान और आत्मविश्वास को कुचलने की खौफनाक कहानी है. 

इस पूरे मामले का सबसे शर्मनाक और गंभीर पहलू पुलिस की भूमिका है.  मृतक ने मरने से पहले न्याय के लिए हर चौखट पर दस्तक दी थी.  24 दिसंबर को उसने स्थानीय पुलिस को और 26 दिसंबर को उच्चाधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कुकर्म, मारपीट और जान के खतरे की बात साफ-साफ बताई थी.  इतना ही नहीं, उसने स्थानीय पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का गंभीर आरोप भी लगाया था.  लेकिन खाकी ने चुप्पी साध ली.  

परिजनों का आरोप है कि पुलिस की इसी निष्क्रियता से बेखौफ होकर आरोपियों ने शिकायत के बाद युवक को दोबारा पकड़ा, पीटा और प्रताड़ित किया.  लोकलाज, बदनामी का डर और सिस्टम की बेरुखी ने युवक को अंदर से तोड़ दिया और उसने मौत को ही आखिरी रास्ता चुन लिया.  अब मौत के बाद संडीला पुलिस बीएनएस की धारा 108 में मुकदमा दर्ज कर सक्रियता का ढोंग कर रही है.  लेकिन सवाल अब भी वही है जब पीड़ित जिंदा था, तब पुलिस क्यों सोई रही? 

यह एफआईआर इंसाफ की जीत नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की करारी हार है जिसने समय रहते एक मजदूर की पुकार नहीं सुनी. अब देखना यह है कि जांच की आंच सिर्फ ठेकेदार तक सिमटेगी या उन वर्दीधारियों तक भी पहुंचेगी,जिनकी खामोशी ने एक जिंदा इंसान को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया.

