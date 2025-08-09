Hardoi News: चोरी के इरादे से घुसे युवक ने दो मंजिला बिल्डिंग से लगा दी छलांग, नीचे खड़ी भीड़ देखकर रह गई सन्न
Hardoi News: चोरी के इरादे से घुसे युवक ने दो मंजिला बिल्डिंग से लगा दी छलांग, नीचे खड़ी भीड़ देखकर रह गई सन्न

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में एक दो मंजिला प्राइवेट हॉस्पिटल की छत पर चढ़कर एक युवक ने जमकर हंगामा काटा. यही नहीं सैकड़ों लोगों और पुलिस की मौजूदगी में उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 11:09 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. एक युवक एक निजी अस्पताल की दो मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ गया. कई घंटे तक उसने हंगामा किया. इसके बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ और पुलिस की मौजूदगी में दो मंजिला बिल्डिंग से कूद गया. जिसका लाइव वीडियो सामने आया है. युवक को कछौना पुलिस अपने साथ ले गई है. मकान मालिक के अनुसार युवक चोरी के इरादे से उसके घर में घुसा था.फिलहाल पुलिस जांच में लगी है.

क्या है पूरा मामला?
नीचे खड़ी पुलिस और सैकड़ों लोगों के बीच दो मंजिला निजी अस्पताल के भवन से युवक के कूदने की घटना कछौना थाना क्षेत्र के रैसों चौराहे की है.यहां एक निजी अस्पताल में एक युवक घुस गया और उसने नीचे से ऊपर तक सभी दरवाजे बंद कर लिए.दो मंजिला भवन की छत पर पहुंचकर उसने काफी देर हंगामा किया बिल्डिंग में लगे शीशे भी तोड़ दिए यह देखकर वहां पर हड़कंप मच गया और भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी हो गई. 

सूचना पर पहुंची पुलिस
मामले की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची. काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा करने के बाद सैकड़ो लोगों और पुलिस की मौजूदगी के बीच युवक छत से कूद गया जिसका लाइव वीडियो सामने आया है. मकान मालिक सुधीर गुप्ता ने बताया कि युवक चोरी के इरादे से उसके घर में घुसा था लेकिन जब लोग और पुलिस आ गए तो खुद को पागल बनाने के लिए चिल्लाता रहा और ईट पत्थर भी चलाए हैं. मकान में लगे शीशे भी तोड़ दिए युवक को पुलिस लेकर गई है. फिलहाल पुलिस जांच में लगी है.

Hardoi News

