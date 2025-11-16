कमाल कर दिया! 16×16 का 800 ग्राम का ट्यूमर नहीं लेने दे रहा था सांस, हरदोई के डॉक्टरों ने दी नई जिंदगी

Hardoi News: हरदोई की रहने वाली एक महिला पिछले एक साल से गले के ट्यूटर से परेशान थी. ट्यूमर इतना बढ़ गया था कि महिला को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी. हरदोई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने महिला का सफल आपरेशन किया है.
Hardoi News: हरदोई मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है. डॉक्टरों ने एक महिला के गले से 800 ग्राम का ट्यूमर सफलता पूर्वक निकाल दिया है. करीब साढ़े तीन घंटे तक चली जटिल सर्जरी में 16 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा ट्यूमर निकाल दिया है. महिला की जान बच गई.
हरदोई मेडिकल कॉलेज का कमाल
हरदोई के हरियावां के वेला कपूरपुर गांव की 35 वर्षीय मुनीशा मान सिंह पिछले एक साल से गले में थायराइड के ट्यूमर से पीड़ित थीं. बीते एक महीने से उनकी समस्या तेजी से बढ़ती जा रही थी. मुनीशा को सांस लेने और भोजन निगलने में कठिनाई होने लगी थी. परिजन उन्हें लेकर लखनऊ के कई सरकारी और निजी अस्पतालों में गए, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए 2 से 2.5 लाख रुपये तक का भारी-भरकम खर्च बताया.
महंगे इलाज से परेशान था परिवार
इस पर मुनीशा के परिजनों ने हाथ खड़े कर लिए. महंगे इलाज की वजह से परिवार निराश और पेरशान था. इस बीच परिवार मुनीशा को लेकर हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुंचा. यहां ईएनटी सर्जन डॉ. विवेक सिंह ने उनकी जांच की. जांच में पता चला कि ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका है कि वह महिला की श्वास नली और खाने की नली को गंभीर रूप से दबा रहा था. महिला की जान जाने का भी खतरा था.
800 ग्राम का ट्यूमर निकाला
डॉ. विवेक सिंह ने परिजनों की सहमति से तुरंत ऑपरेशन करने का निर्णय लिया. करीब 3 घंटे 30 मिनट तक चली इस जटिल सर्जरी में डॉक्टरों ने मुनीशा के गले से 16 सेमी लंबा और 16 सेमी चौड़ा, करीब 800 ग्राम वजनी विशाल ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया. ईएनटी सर्जन, मेडिकल कॉलेज हरदोई डॉक्टर विवेक सिंह ने बताया कि सबसे खास बात यह रही कि महिला के परिजनों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ा.
सर्जरी के बाद डॉक्टरों का जताया आभार
उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज की टीम ने पूरे उपचार को बिना किसी खर्च के पूरा किया. सर्जरी के बाद मुनीशा पूरी तरह स्वस्थ हैं. वहीं, परिजनों ने डॉ. विवेक सिंह और उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ उनकी बेटी की जान बचाई, बल्कि भारी खर्च से भी राहत दिलाई. इस सफल ऑपरेशन की चर्चा पूरे क्षेत्र में है. लोग मेडिकल कॉलेज की चिकित्सा सेवाओं की सराहना कर रहे हैं.
