Hardoi News:हरदोई मेडिकल कॉलेज का कमाल: बिना पैसे की सबसे जटिल स्पाइन सर्जरी सफल

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी : उत्तर प्रदेश के हरदोई मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. विनीश वर्मा और उनकी टीम ने एक ऐसा काम कर दिखाया है, जिसने न सिर्फ जिले का मान बढ़ाया, बल्कि सरकारी चिकित्सा सेवाओं के प्रति लोगों का भरोसा भी मजबूत किया है. जहाँ बड़े निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर 2 से 3 लाख रुपये खर्च बताकर एक गरीब परिवार की उम्मीद तोड़ दी थी, वहीं मेडिकल कॉलेज ने इस अत्यंत जटिल और संवेदनशील स्पाइन सर्जरी को पूरी तरह नि:शुल्क कर मानवता की अनोखी मिसाल पेश की.

क्या है मामला ?

मामला विकासखंड हरियावा के लिलवल गांव का है। यहाँ की निवासी अन्नपूर्णा की जिंदगी कुछ समय पहले एक हादसे में थम गई थी. वह घर की छत पर बंदरों को भगाने गई थीं, तभी अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गईं। गिरने का प्रभाव इतना गंभीर था कि उनकी रीढ़ की हड्डी (L2 vertebra) पूरी तरह से टूट गई. दर्द असहनीय था और हालत इतनी खराब कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं. परिजनों ने लखनऊ तक दौड़ लगाई, लेकिन हर जगह लाखों रुपये का खर्च सुनकर उनकी उम्मीदें टूटने लगीं.

हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुँचे परिजन, डॉक्टर विनीश ने संभाली जिम्मेदारी

23 नवंबर को परिजन आखिरी उम्मीद के सहारे हरदोई मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात एमबीबीएस, एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. विनीश वर्मा से हुई. डॉक्टर वर्मा ने न सिर्फ परिवार की स्थिति समझी बल्कि बिना देर किए अन्नपूर्णा को भर्ती कर आवश्यक जांच शुरू करवाईं।जांच में पता चला कि उनकी स्पाइन L2 हड्डी इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि सामान्य ऑपरेशन सम्भव नहीं था. यह वही सर्जरी होती है जो आमतौर पर बड़े शहरों के सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में ही की जाती है.

27 नवंबर—हरदोई में संभव हुआ असंभव, घंटों चला नि:शुल्क ऑपरेशन

27 नवंबर को डॉ. विनीश वर्मा, उनके सहयोगी डॉ. अविक रॉय और टेक्नीशियन पुनीत किशोर ने यह चुनौती स्वीकार की. घंटों चली सर्जरी बेहद जटिल थी, जिसमें छोटी-सी गलती भी पैरालिसिस का कारण बन सकती थी। लेकिन टीम की कुशलता और धैर्य ने हरदोई में ही वह कर दिखाया जिसे असंभव माना जा रहा था.

जिले के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि

हरदोई के इतिहास में इतनी जटिल स्पाइन सर्जरी का यह पहला सफल उदाहरण है. गरीब परिवार की बेटी को नई जिंदगी देने के साथ ही मेडिकल कॉलेज ने साबित कर दिया कि योग्य डॉक्टर और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी बड़े निजी अस्पताल से कम नहीं.

