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हरदोई हत्याकांड: 4 दिन से लापता मासूम का मक्के के खेत में मिला शव, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

Hardoi News: हरदोई जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. माधोगंज थाना क्षेत्र के मटियामऊ गांव में बीते चार दिनों से लापता 7 वर्षीय मासूम बच्चे का शव एक मक्के के खेत से बरामद हुआ है. शव मिलने की सूचना फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 05, 2026, 05:47 PM IST
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हरदोई हत्याकांड: 4 दिन से लापता मासूम का मक्के के खेत में मिला शव, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. माधोगंज थाना क्षेत्र के मटियामऊ गांव में बीते चार दिनों से लापता 7 वर्षीय मासूम बच्चे का शव एक मक्के के खेत से बरामद हुआ है. शव मिलने की सूचना फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल और पीएसी (PAC) तैनात की गई है. 

उर्स मेले से संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ था लापता
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मटियामऊ गांव का निवासी 7 वर्षीय अबू स्वालेह बीते 1 मई की शाम करीब 7 बजे अपने घर के पास ही आयोजित एक उर्स मेले में घूमने गया था.  इसी मेले से वह अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जब काफी देर तक बच्चा घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी हर संभावित जगह तलाश की.  काफी खोजबीन के बाद भी जब मासूम का कोई सुराग नहीं लगा, तो हताश परिजनों ने 2 मई को स्थानीय मल्लावां थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.  पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे, लेकिन चार दिनों तक सफलता हाथ नहीं लगी. 

मक्के के खेत में मिला शव
लापता होने के चौथे दिन यानी आज दोपहर, गांव के बाहर दक्षिण दिशा में स्थित एक मक्के के खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने बालक का शव पड़ा हुआ देखा.  शव को देखते ही गांव में शोर मच गया. जैसे ही यह खबर मासूम के परिजनों तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन और सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. बच्चे की बेरहमी से हत्या किए जाने की आशंका को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने मौके पर ही नाराजगी जाहिर करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. 

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तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल और PAC तैनात
ग्रामीणों के बढ़ते आक्रोश और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन तुरंत हरकत में आया.  कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मटियामऊ गांव में कई थानों की पुलिस के साथ-साथ पीएसी (PAC) बल को तैनात कर दिया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. 

जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम
पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रथम दृष्टया यह मामला बच्चे के अपहरण के बाद उसकी हत्या का प्रतीत हो रहा है. घटना की गंभीरता को देखते हुए साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ली जा रही है.  पुलिस प्रशासन का दावा है कि मामले की हर पहलू से गहनता से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर इस क्रूर हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें : प्रसाद पर भारी रसोई गैस की किल्लत! लखनऊ में बड़े मंगल के भंडारे का स्वरूप बदला, पूड़ी-सब्जी की जगह इस पेय पदार्थ का वितरण

 

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