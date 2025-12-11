Advertisement
Hardoi

हरदोई में डीजे बंद कराने पर बुजुर्ग को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, 25 हजार का इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार

Hardoi News: हरदोई जिले में शादी के दौरान डीजे बंद कराने की मामूली बात पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात मामले में हरदोई पुलिस ने 25 हजार रुपये के घोषित इनामी आकाश गौतम को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 11, 2025, 10:39 AM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई जिले में शादी के दौरान डीजे बंद कराने की मामूली बात पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात मामले में हरदोई पुलिस ने 25 हजार रुपये के घोषित इनामी आकाश गौतम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आकाश गौतम के पास से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और जिन्दा कारतूस भी बरामद किए हैं.

27 नवंबर की घटना
घटना 27 नवंबर 2025 की रात की है. अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर में एक शादी समारोह चल रहा था. रात 12 बज चुके थे और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करते हुए डीजे संचालक अमित ने डीजे बंद कर दिया. इसी बात से नाराज दूल्हे के बहनोई अखिलेश गौतम और उसके साथी आकाश गौतम भड़क उठे. विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने डीजे संचालक के 60 वर्षीय पिता पुत्तीलाल पर तमंचे से गोली चला दी.

गोली लगने से मौत
गोली लगते ही पुत्तीलाल जमीन पर गिर पड़े और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी. पुलिस ने तुरंत हरकत में आई. मुख्य आरोपी अखिलेश गौतम को 29 नवंबर को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया,लेकिन दूसरा मुख्य आरोपी आकाश गौतम फरार चल रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हरदोई ने आकाश पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था और उसकी तलाश में विशेष टीमें लगाई गई थीं.

13 की छापेमारी के बाद पुलिस ने दबोचा
लगातार 13 दिन तक छापेमारी और मुखबिरों की सूचना के आधार पर थाना प्रभारी सतीश चन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देर रात आकाश गौतम को दबोच लिया. आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने आकाश के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), 3/25 आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा.

गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना प्रभारी सतीश चन्द्र, उप-निरीक्षक राहुल कुमार, हेड कांस्टेबल उदयवीर सिंह और कांस्टेबल शिवम कुमार शामिल रहे. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से पीड़ित परिवार में राहत की लहर है और लोगों ने पुलिस की सराहना की है. एसपी हरदोई ने टीम को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की है.

Hardoi News

