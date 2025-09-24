दोनों भाइयों ने मेरे साथ... युवती की आपबीती सुन कांप उठा मंगेतर, हरदोई में रिश्ते हुए शर्मसार

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां पर विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले दो सगे भाइयों ने रिश्तों को तार-तार कर दिया. आरोप है कि दोनों भाई अपनी बहन से साल भर से अधिक समय से दुष्कर्म कर रहे थे. इस घटना के सामने आने पर इलाके में हड़कंप मच गया.

कहां की ये घटना?

हरदोई जिले के अरवल थाना क्षेत्र का ये मामला की बताई जा रही है. इस इलाके के एक गांव की रहने वाली विशेष समुदाय की युवती दो बहने और पांच भाई है. युवती से उसके दो सगे बड़े भाई साल भर से अधिक समय से दुष्कर्म कर रहे थे.युवती का आरोप है बीती 18 सितम्बर को भी उसके एक भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिसका उसने वीडियो भी बना लिया. जबकि दूसरा भाई भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चूका था.

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

बता दें कि मामला तब उजागर हुआ. जब युवती के साथ सप्ताह भर पहले उसके भाई ने दुष्कर्म किया. इसी दौरान युवती से उसका मंगेतर मिलने पहुंच गया, जिससे उसकी शादी तय हुई थी. जिसके बाद युवती ने अपने मंगेतर को अपने भाइयों की करतूत बताई. जिसे सुनने के बाद मंगेतर की रूह कांप उठी.

मंगेतर ने युवती को पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने को कहा जिसके बाद किशोरी ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने बड़े भाइयो की करतूत की लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई. और दोनों भाइयों की करतूत के वीडियो भी सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दिए हैं. जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज करके दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है वहीं युवती का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है.

