साहब! अब कभी जीवन में ऐसा नहीं होगा… पुलिस ने मनचले युवक को सबक सिखाया, धनतेरस मेले में किशोरी से सरेआम छेड़खानी करना पड़ा भारी

Hardoi News: हरदोई से धनतेरस की शाम एक किशोरी से सरेआम छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया. वीडियो में भीड़ के बीच एक युवक किशोरी के पीछे जाकर गलत तरीके से छूता और किस करने की कोशिश करता साफ नजर आ रहा है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Oct 19, 2025, 07:02 PM IST
youth publicly molested teenage girl
Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में धनतेरस की रौनक के बीच एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां पर धनतेरस की शाम एक किशोरी से सरेआम छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच गया. वीडियो में एक युवक भीड़ के बीच किशोरी के पीछे जाकर गलत तरीके से छूता और किस करने की कोशिश करता नजर आया. 

कहां की है ये घटना?
ये घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के सिनेमा रोड पर  काशीनाथ गली के पास की बताई जा रही है. बता दें कि धनतेरस की रात की इस घटना का वीडियो आज दोपहर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई. छानबीन में आरोपी की पहचान महोलिया शिवपार, पिहानी रोड निवासी मतलूफ के रूप में हुई. 

दो घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया
पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया. गिरफ्तारी के दौरान भागने के प्रयास में आरोपी के पैर में चोट लग गई, जिसके चलते वह लंगड़ाता हुआ नजर आया. पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, हिरासत में आरोपी अपने कृत्य पर पछतावा जताते हुए भविष्य में ऐसा न करने की दुहाई दे रहा है. 

सीओ सिटी  का बयान
सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि हमें सोशल मीडिया के दौरान एक वीडियो मिला था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा एक किशोरी के साथ अभद्रता और अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है. इस वीडियो का तत्लाक संज्ञान लेते हुए उसकी पहचान के लिए कई टीमों को लगाया गया. वहीं आरोपी की पहचान मतलूफ के रूप में हुई. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

हिलहाल ये घटना ने मिशन शक्ति और पुलिस के सुरक्षा दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मेले में भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच जब सरेआम छेड़खानी हो रही थी, तो मौके पर तैनात पुलिसकर्मी उस वक्त कहां थे? वीडियो वायरल न होता तो क्या कार्रवाई इतनी तेज होती  यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है. 

 

