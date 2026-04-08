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हरदोई में एनकाउंटर, सर्राफा कारोबारी लूटकांड का खुलासा, 6 बदमाश गिरफ्तार, 3 घायल

Hardoi police encounter news: हरदोई में सर्राफा कारोबारी से हुई सनसनीखेज लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:07 AM IST
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Hardoi police encounter
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हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई पुलिस ने सर्राफा कारोबारी के साथ हुई लूट के मामले में छह बदमाशों को गिरफ्तार किया है इनमें से तीन बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं.लूटकांड को अंजाम देने वाले बदमाशों की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान दो बाइक पर 6 लोग आते दिखे पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने लगे.पुलिस की जवाबी फायरिंग में तीन बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.पुलिस ने लुटेरों के पास से नकदी लूटी गई ज्वेलरी बाइक और तमंचे बरामद किए हैं.

जिले की टड़ियावां पुलिस को सर्राफा कारोबारी सर्वेश रस्तोगी और उनके बेटे से सोना और नगदी लूटने वाले शातिर बदमाशों की लोकेशन मिली थी. सूचना के बाद दधनामऊ पुल के पास पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया.इस दौरान पुलिस के रोकने पर दो बाइकों पर सवार छह बदमाश फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे,पुलिस ने साहस और त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की.

इस मुठभेड़ में सीतापुर जिले के रहने वाले प्रियांशु वर्मा, प्रशांत शुक्ला और तुषार रस्तोगी के पैर में गोली लगी और वे मौके पर ही गिर पड़े.जबकि सचिन कश्यप, अंशुमान और आशीष को घेराबंदी कर दबोच लिया गया.पुलिस ने इनके पास से दो मोटरसाइकिलें, लूटा गया सोना-चांदी,नगदी और अवैध हथियार बरामद किए हैं.

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दरअसल बीते 3 अप्रैल को कस्बा गोपामऊ के रहने वाले सर्राफा कारोबारी सर्वेश रस्तोगी कस्बा टड़ियावां से दुकान बंद कर अपने बेटे गौरव रस्तोगी के साथ घर वापस जा रहे थे.रास्ते में बाजार गांव के पास अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बाइक से पीछा कर पिता पुत्र को रोक लिया था और डिग्गी में रखा बैग छीन लिया था और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे.

इस बैग में सर्राफा कारोबारी के मुताबिक 450 ग्राम सोना, डेढ़ लाख रुपये और करीब 400 ग्राम चांदी मौजूद थी. 
वारदात के बाद सनसनी फैल गई थी और तमाम सर्राफा कारोबारी ने एकत्रित होकर विरोध भी किया था.फिलहाल इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सर्राफा कारोबारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं.

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