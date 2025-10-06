ऑपरेशन लंगड़ा! मुठभेड़ में लूट-छिनैती की वारदातों में शामिल दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Hardoi Encounter (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई जिले में लूट और छिनैती की घटनाओं में शामिल लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. इनमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है जबकि पुलिस ने दूसरे को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. शातिर बदमाशों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. खुद को पुलिस से घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की.पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

चेकिंग के दौरान बदमाशों की तलाश

हरदोई जिले की कोतवाली शाहाबाद पुलिस ने शाहजहांपुर के कांठ थाना क्षेत्र के अकरा रसूलपुर निवासी रामलखन और थाना रामचंद्र मिशन के रुद्रपुर निवासी अंकित वर्मा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. कोतवाली शाहाबाद पुलिस को रामलखन और उसके साथी अंकित वर्मा के लूटपाट के इरादे से आने की सूचना मिली थी. जिसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने पिपरिया रोड पर पहुंचकर वाहन चेकिंग शुरू कर बदमाशों की तलाश शुरू की.

पुलिस पर की फायरिंग

एक बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की,पुलिस की जवाबी फायरिंग में रामलखन के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया जबकि अंकित वर्मा को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया.घायल बदमाश को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों बदमाश गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश लूटपाट और छिनैती की वारदातों को अंजाम देते थे. हाल के दिनों में दोनों बदमाशों ने रुपए और मोबाइल लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था,जिसको लेकर पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी.पुलिस ने इनके पास से लूटे गए तीन मोबाइल फोन,2500 रुपए, एक बाइक, तमंचा ,कारतूस और खोखा बरामद किया है.

फतेहगढ़-झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार, गाजियाबाद थाने में बदमाशों ने खाई सुधरने की कसमें