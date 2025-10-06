Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2949773
Zee UP-UttarakhandHardoi

ऑपरेशन लंगड़ा! मुठभेड़ में लूट-छिनैती की वारदातों में शामिल दो बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Hardoi News: हरदोई जिले में दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपियों के पैर में गोली लगी. शातिर बदमाश कई वारदातों को अंजाम दे चुके थे.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Encounter (आशीष द्विवेदी): यूपी के हरदोई जिले में लूट और छिनैती की घटनाओं में शामिल लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. इनमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है जबकि पुलिस ने दूसरे को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. शातिर बदमाशों की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की. खुद को पुलिस से घिरा देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की.पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

चेकिंग के दौरान बदमाशों की तलाश
हरदोई जिले की कोतवाली शाहाबाद पुलिस ने शाहजहांपुर के कांठ थाना क्षेत्र के अकरा रसूलपुर निवासी रामलखन और थाना रामचंद्र मिशन के रुद्रपुर निवासी अंकित वर्मा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. कोतवाली शाहाबाद पुलिस को रामलखन और उसके साथी अंकित वर्मा के लूटपाट के इरादे से आने की सूचना मिली थी. जिसके बाद एक्शन मोड में आई पुलिस ने पिपरिया रोड पर पहुंचकर वाहन चेकिंग शुरू कर बदमाशों की तलाश शुरू की.

पुलिस पर की फायरिंग
एक बाइक पर सवार दो युवक आते दिखाई दिए पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की,पुलिस की जवाबी फायरिंग में रामलखन के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गया जबकि अंकित वर्मा को पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया.घायल बदमाश को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दोनों बदमाश गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश लूटपाट और छिनैती की वारदातों को अंजाम देते थे. हाल के दिनों में दोनों बदमाशों ने रुपए और मोबाइल लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था,जिसको लेकर पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी.पुलिस ने इनके पास से लूटे गए तीन मोबाइल फोन,2500 रुपए, एक बाइक, तमंचा ,कारतूस और खोखा बरामद किया है.

फतेहगढ़-झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार, गाजियाबाद थाने में बदमाशों ने खाई सुधरने की कसमें

 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
ऑपरेशन लंगड़ा! मुठभेड़ में लूट-छिनैती की वारदातों में शामिल दो बदमाश गिरफ्तार
UP Encounter
फतेहगढ़-झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार,गाजियाबाद थाने में बदमाशों ने खाई सुधरने की कसमें
Uttarakhand Circle Rate Hike
उत्तराखंड में घर या जमीन खरीदना होगा महंगा, 2 साल बाद नया सर्किल रेट लागू
muzaffarnagar accident
ट्रक और कार की आमने-सामने की भिड़ंत में दो की मौत, हादसे के बाद मच गई चीख पुकार
ballia news
पत्नी और पिता के बीच अवैध संबंध के शक में पति ने खेला खूनी खेल, मची चीख पुकार
Varanasi News
पटाखे की तरह फटने लगे सिलेंडर..वाराणसी के कैंट इलाके में भीषण आग, आधा दर्जन वाहन खाक
saharanpur encounter
सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश इमरान एनकाउंटर में ढेर, बाल-बाल बचे थाना प्रभारी
bareilly violence update
बरेली हिंसा में फरार आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम,पुलिस की रडार पर मौलवी के करीबी
encounter
रात में गिरफ्तारी, दिन में फरारी और शाम को एनकाउंटर....जब नरेश का सिंघम से हुआ सामना
Premananda Maharaj
प्रेमानंद महाराज की अब कैसी है तबीयत? पदयात्रा टालने को लेकर क्‍या बोले डॉक्‍टर
;