टावर से भिड़ी बारातियों से भरी बस, हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, 16 लोग घायल

Hardoi news: फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के देवरान गढ़िया गांव से बारात सूरापुर गांव जा रही थी. कटरा–बिल्हौर मार्ग पर स्थित बरसोहिया गांव के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टावर से टकरा गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:15 PM IST
आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई के हरपालपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. बारात लेकर जा रही बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टावर से टकरा गई. हादसे में 16 बाराती घायल हो गए, जबकि चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. 

बारात लेकर जा रही थी बस 
जानकारी के अनुसार, फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के देवरान गढ़िया गांव निवासी विनोद कुशवाहा के पुत्र पुष्पेंद्र की बारात सूरापुर गांव जा रही थी. बारातियों से भरी बस जैसे ही कटरा–बिल्हौर मार्ग पर स्थित बरसोहिया गांव के पास पहुंची, चालक का नियंत्रण बस से हट गया और तेज रफ्तार बस सीधे मोबाइल टावर से जा भिड़ी. 

हादसे में 16 लोग घायल 
टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में शिवम (27), राजबहादुर शर्मा (62), सुशील (21), बबलू (30), आनंद (16), विमलेश (15), पंकज (20), रामसिंह (60), रामलाल (60), रामवीर (30), केशव (17), नीलू (30), कृष्णानंद (65) समेत कुल 16 बाराती घायल हुए. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. सभी घायलों को दो एंबुलेंस से सीएचसी हरपालपुर भेजा गया.

हादसे के बाद बस चालक फरार 
यहां प्राथमिक उपचार के बाद शिवम, सुशील, कृष्णानंद और राजबहादुर शर्मा की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. हादसे के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस बस चालक की तलाश में जुट गई है. घायलों का उपचार चल रहा है. 

गाजियाबाद में फैक्ट्री की दीवार गिरने से दो महिलाओं की मौत  
वहीं, गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अप्सरा बॉर्डर इलाके में खाली प्लॉट में मजदूरी का काम कर रही चार महिलाओं के ऊपर लोहे की रोड बनाने की फैक्ट्री की दीवार गिर गई. मौके पर ही दो महिलाओं जमीला और इशरत की मौत हो गई. वहीं दो महिलाओं को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जमील के पति ने बताया कि वह यहां पर मजदूरी का काम करने के लिए आई थी और इसी दौरान दीवार उनके ऊपर आ गिरी. घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई. 

