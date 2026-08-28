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रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, हरदोई में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत; मामा-भांजे समेत 3 की मौत

Hardoi Accident News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में रक्षाबंधन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब परिजनों को सूचना मिली कि मामा-भांजे समेत परिवार के तीन लोगों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:59 PM IST
रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, हरदोई में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत; मामा-भांजे समेत 3 की मौत

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