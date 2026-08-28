/रक्षाबंधन की खुशियां मातम में बदलीं, हरदोई में दो बाइकों की भीषण भिड़ंत; मामा-भांजे समेत 3 की मौत

हरदोई/आशीष द्विवेदी : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां घर-घर खुशियों का माहौल था वहीं हरदोई के बिलग्राम में हुए भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं. थाना बिलग्राम क्षेत्र के ललौली तिराहा के पास शुक्रवार शाम करीब चार बजे दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. हादसे में मामा-भांजे समेत तीन लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया.