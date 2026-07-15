हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक से टकराकर पलटी रोडवेज बस, 46 यात्री सवार

ग्रामीणों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई.सूचना पर सवायजपुर थानाध्यक्ष प्रिंस कुमार और रूपापुर चौकी प्रभारी अतुल गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और स्थानीय लोगों की संयुक्त मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि हादसे के बाद बस चालक और परिचालक मौके से चले गए.पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल किसी यात्री के गंभीर रूप से घायल या हताहत होने की सूचना नहीं है.