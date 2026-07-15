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हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक से टकराकर पलटी रोडवेज बस, 46 यात्री सवार

Hardoi Bus Accident: हरदोई के कटरा-विल्हौर हाईवे पर कन्हारी गांव के पास फर्रुखाबाद से आ रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पहले खड़े ट्रक से टकराई और फिर पलट गई. बस में 46 यात्री सवार थे.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 15, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 05:56 PM IST
हरदोई में बड़ा सड़क हादसा, ट्रक से टकराकर पलटी रोडवेज बस, 46 यात्री सवार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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