हरदोई का 'सनफरा' बना मिसाल! कदमताल कर रहे पहली कक्षा के ये नन्हे जांबाज, सात समंदर पार सुनाई दे रही धमक

Hardoi News: हरदोई जिले का छोटा सा गांव सनफरा आज न केवल अपनी मिट्टी की खुशबू बल्कि नन्हे बच्चों की अनुशासन और जोश की वजह से चर्चा में है. यहां के प्राथमिक विद्यालय में पहली और दूसरी कक्षा के ये नन्हे जांबाज जिस आत्मविश्वास और तालमेल के साथ कदमताल करते हैं, वह किसी पेशेवर सैन्य अकादमी को भी मात दे सकते हैं. इन बच्चों की परिश्रम और प्रतिभा का जादू इतना गहरा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राज्यपाल तक इनकी कायल हो चुकी हैं. उनकी यह शोभा अब अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड तक सराही जा रही है.

20 बच्चों की स्पेशल टीम

इस सफलता की नींव विद्यालय के तीन समर्पित शिक्षकों इंचार्ज प्रधानाध्यापक रसूल अहमद, सहायक अध्यापक रमेश कुमार और जावेद के अथक प्रयासों से रखी गई है. वैसे तो सभी बच्चे प्रार्थना के समय व्यायाम और पीटी का अभ्यास करते हैं, लेकिन रमेश कुमार के मार्गदर्शन में पहली और दूसरी कक्षा के 20 बच्चों की एक 'स्पेशल यूनिट' तैयार की गई है. डंबल, लेज़िम, योग और मानव पिरामिड जैसे अभ्यासों में ये बच्चे न केवल माहिर हैं, बल्कि उनके हर कदम में अनुशासन और तालमेल झलकता है. टीम में 16 बच्चे मुख्य और 4 बैकअप के रूप में हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शन कभी न गिरे.

शारीरिक विकास और पढ़ाई के बीच गजब का संतुलन

शिक्षकों ने बच्चों के शारीरिक विकास और पढ़ाई के बीच संतुलन बेमिसाल तरीके से स्थापित किया है. रमेश कुमार बताते हैं कि ये नन्हे छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद भी प्रतिदिन आधा घंटा अतिरिक्त प्रशिक्षण लेते हैं. जरूरत पड़ने पर रविवार और अन्य छुट्टियों में भी ये शिक्षक और छात्र मैदान में घंटों अभ्यास करते हैं. इस अनुशासन और मेहनत का फल है कि बच्चों में न केवल शारीरिक दक्षता बल्कि कक्षा में एकाग्रता और मेधा भी बढ़ी है.

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पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात में गाड़े झंडे

सनफरा की यह टीम अब अंतरराष्ट्रीय पहचान भी रखती है. साल 2020 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर प्रमोद सूद ने दिल्ली में इनके हुनर को देखकर इन्हें सम्मानित किया था. इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार और गुजरात तक इनके झंडे लहराए. लगातार दो वर्षों से प्रदेश और मंडल स्तर पर चैंपियन बने रहने वाली यह टीम यह साबित करती है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती.

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