Hardoi News: शराब के नशे में ग्राम प्रधान ने सेक्रेटरी को पीटा, सरकारी अभिलेख भी फाड़े, लगे ये संगीन आरोप

Hardoi Viral News: हरदोई जिले का एक ग्राम प्रधान सुर्खियों में है. यहां शराब के नशे में धुत ग्राम प्रधान ने पंचायत सचिव को बेरहमी से पीटा. इतना ही नहीं सरकारी अभिलेख को भी फाड़ डाला. जिससे ग्राम पंचायत अधिकारियों में आक्रोश है. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Hardoi Viral News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद के ब्लॉक मुख्यालय परिसर में एक ग्राम प्रधान की गुंडई सामने आई है. यहां शराब के नशे में धुत ग्राम प्रधान ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अधिकारी की पिटाई कर दी और सरकारी अभिलेखों को फाड़ दिया. इस घटना का वीडियो किसी ने बना लिया. फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया.
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग
देखते ही देखते मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जिस पर यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. उधर, इस घटना के बाद पंचायत कर्मियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों में भारी आक्रोश है. पीड़ित ग्राम पंचायत अधिकारी ने प्रधान के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.
पंचायत भवन में अफसर से मारपीट
यह घटना जिले के शाहाबाद ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत फिरोजपुर खुर्द की है. जहां बुधवार देर शाम प्रधान विवेक पांडेय अपने दो सहयोगियों के साथ शराब के नशे में पंचायत भवन पहुंचे और वहां काम कर रहे पंचायत अधिकारी हर्षित सिंह से किसी बात पर विवाद हो गया. देखते ही देखते यह विवाद बढ़ गया. फिर प्रधान ने अपने साथियों के साथ मिलकर ग्राम पंचायत अधिकारी की पिटाई कर दी. इतना ही नहीं दफ्तर में रखे सरकारी अभिलेखों को भी फाड़ दिया.
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें प्रधान को नशे की हालत में मारपीट और धमकी देते हुए सुना जा सकता है. इस घटना से ग्राम पंचायत अधिकारी संघ में नाराजगी फैल गई है. संघ के पदाधिकारियों ने आरोपी प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. जांच में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी.
