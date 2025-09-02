मैं पुल से कूदने जा रही हूं... हरदोई में पिता ने मोबाइल छीना तो बेटी ने नहर में लगा दी छलांग
मैं पुल से कूदने जा रही हूं... हरदोई में पिता ने मोबाइल छीना तो बेटी ने नहर में लगा दी छलांग

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जहां एक युवती पिता के मोबाइल चलाने से मना करने पर इस कदर नाराज हुई कि नहर में जाकर कूद गई.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 02, 2025, 12:52 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले के बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र में एक बीए फाइनल की छात्रा ने शारदा नहर में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया. छात्रा अपने घर से साइकिल से 18 किलोमीटर दूर शारदा नहर पुल तक पहुंची और फिर अपने रिश्तेदार को फोन कर कहा कि वह नहर में कूदने जा रही है. इसके बाद छात्रा नहर में कूद गई.

अब तक नहीं लगा युवती का सुराग
पिता के मुताबिक दो दिन पहले उन्होंने मोबाइल के अधिक इस्तेमाल को लेकर बेटी से फोन ले लिया था. घटना के तीन घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और परिजन गोताखोरों की मदद से युवती की तलाश करा रहे हैं. हालांकि छात्रा का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. हरदोई जिले में कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला नुमाइश पुरवा में कफील खान की बेटी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी है.

कॉल कर बोली नहर में कूदने जा रही
इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ ही उसने फीजियोथेरैपी करना भी सीख लिया था. ऑन कॉल वह फीजियोथेरेपी करने भी जाती थी. पिता कफील ने बताया कि किसी के मोबाइल से इकरा ने कॉल की. बताया कि वह सैदपुर पुल पर खड़ी है और नहर में कूदकर जान देने जा रही है. इसकी जानकारी पर परिजन वहां पहुंचे तो उसकी साइकिल खड़ी मिली.

मोबाइल चलाने से मना करने से हुई नाराज
पिता ने कहा है कि उन्होंने इकरा को मोबाइल फोन ज्यादा चलाने से मना किया था. इसको लेकर वह नाराज हो गई थी. वह साइकिल से घर से जरूरी काम से जाने की बात कहकर निकली थी और बाद में फोन पर नहर में कूदने से पहले खुदकुशी के लिए आने की बात कही. बताया जा रहा है कि सूचना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. फिलहाल स्थानीय गोताखोरों की मदद से इकरा की तलाश कराई जा रही है. हालांकि अभी तक युवती का पता नहीं चल सका है.

