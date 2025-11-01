Advertisement
खाटू श्याम दर्शन कर लौट रही महिला को ट्रक ने रौंदा, हरदोई में भीषण सड़क हादसे का वीडियो

Hardoi News: दर्शन के बाद पैदल ही सांडी की ओर लौट रहे दंपति काे अचानक अटल चौक नुमाइश चौराहे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी. ट्रक के पहियों तले कुचलने से वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. 

Nov 01, 2025
Hardoi News: हरदोई में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के अटल चौक नुमाइश चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक 45 वर्षीय महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतका सांडी थाना क्षेत्र के कस्बा सांडी के नवाबगंज मोहल्ले की निवासी निधि गुप्ता थीं, जो अपने पति राम जी गुप्ता के साथ रेलवेगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर पैदल लौट रही थीं. 

अटल चौक नुमाइश चौराहे की घटना 
पुलिस के अनुसार, निधि गुप्ता और उनके पति राम जी गुप्ता खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने हरदोई पहुंचे थे. दर्शन के बाद वे पैदल ही सांडी की ओर लौट रहे थे. अचानक अटल चौक नुमाइश चौराहे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने निधि को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक के पहियों तले कुचलने से वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह 
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रक की तेज गति और चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. कोतवाली शहर थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और चालक से पूछताछ जारी है. 

