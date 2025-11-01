खाटू श्याम दर्शन कर लौट रही महिला को ट्रक ने रौंदा, हरदोई में भीषण सड़क हादसे का वीडियो

Hardoi News: हरदोई में शनिवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. कोतवाली शहर थाना क्षेत्र के अटल चौक नुमाइश चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक 45 वर्षीय महिला को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतका सांडी थाना क्षेत्र के कस्बा सांडी के नवाबगंज मोहल्ले की निवासी निधि गुप्ता थीं, जो अपने पति राम जी गुप्ता के साथ रेलवेगंज स्थित खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर पैदल लौट रही थीं.

अटल चौक नुमाइश चौराहे की घटना

पुलिस के अनुसार, निधि गुप्ता और उनके पति राम जी गुप्ता खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने हरदोई पहुंचे थे. दर्शन के बाद वे पैदल ही सांडी की ओर लौट रहे थे. अचानक अटल चौक नुमाइश चौराहे पर एक अनियंत्रित ट्रक ने निधि को जोरदार टक्कर मार दी. ट्रक के पहियों तले कुचलने से वे गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लिया है और चालक को हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रक की तेज गति और चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ. कोतवाली शहर थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय त्यागी ने बताया कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और चालक से पूछताछ जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : 200 रुपये उधारी मांगने पर बुजुर्ग की हत्या, हरदोई में देवर भाभी का खाैफनाक कांड!

यह भी पढ़ें : पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- इलाज के लिए बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, नर्स और डॉक्टर दौड़ पड़े