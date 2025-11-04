हरदोई में छेड़छाड़ से तंग महिला बनी मर्दानी, हिस्ट्रीशीटर को सिखाया सबक, पुलिस भी रह गई दंग

आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में एक महिला ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ से एक हिस्ट्रीशीटर की गुंडई पर लगाम लगाया. साथ ही उसकी अवैध गतिविधियों का भी पर्दाफाश कर दिया. मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के रेलवेगंज इलाके में लकड़ी मंडी का है, जहां एक हिस्ट्रीशीटर मनचले की करतूतों से परेशान महिला ने ऐसा सबक सिखाया कि देखने वाले भी दंग रह गए.

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, कोतवाली शहर के लकड़ी मंडी निवासी हिस्ट्रीशीटर विवेक गुप्ता उर्फ विक्की के खिलाफ पहले से ही जानलेवा हमले समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं. आरोपी ने इलाके में अपने घर को प्रेमी जोड़ों की ऐशगाह बना रखा था, जहां रोजाना संदिग्ध गतिविधियां चलती थीं. मोहल्ले के लोग लंबे समय से इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन पुलिस की आंखों के सामने यह गोरख धंधा चलता रहा.

महिला ने दिखाई बहादुरी

मंगलवार दोपहर 31 वर्षीय एक महिला बाजार जाने के दौरान हिस्ट्रीशीटर की गली से गुजर रही थी, तभी विवेक गुप्ता ने उसे अश्लील प्रस्ताव दिया. महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दे डाली और घर के अंदर से लोहे की रॉड उठाने के लिए दौड़ा. इसके बाद महिला ने साहस दिखाया और हिस्ट्रीशीटर के पीछे उसके घर तक पहुंची. जैसे ही आरोपी अंदर गया, महिला ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने पति और पुलिस को फोन कर दिया.

घर बना रखा था अय्याशी का अड्डा

इस दौरान पड़ोसी की छत से कूद कर नीचे आए हिस्ट्रीशीटर ने महिला और उसके पति के साथ मारपीट की. सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जब दरवाजा खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई. पुलिस को घर के भीतर से दो प्रेमी जोड़े आपत्तिजनक हालत में मिले. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि विवेक गुप्ता लंबे समय से अपने घर में इस तरह की अवैध गतिविधियों का अड्डा चला रहा था.

प्रेमी जोड़े समेत हिस्ट्रीशीटर को हिरासत में लिया

इतना ही नहीं अपने घर को प्रेमी जोड़ों की मिलन स्थली बना रखा था. पुलिस ने मौके से हिस्ट्रीशीटर विवेक गुप्ता और दोनों प्रेमी जोड़ों को हिरासत में ले लिया है. सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. स्थानीय लोगों ने महिला की हिम्मत की सराहना करते हुए कहा कि अगर हर महिला ऐसे हौसले के साथ सामने आए तो समाज से ऐसे मनचलों और गुंडों का सफाया हो सकता है.

