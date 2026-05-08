Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3209888
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग की टीम का कछौना में छापा, एक दर्जन अवैध अस्पताल और क्लिनिक सील

Hardoi Health Department Raid: हरदोई के कछौना क्षेत्र में शुक्रवार को दिन भर निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में हड़कंप मचा रहा. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध से संचालित 12 अस्पतालों और क्लिनिक पर छापा मारकर उन्हें सील कर दिया. 

  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 08, 2026, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का छापा
हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का छापा

आशीष द्विवेदी/हरदोई: योगी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के साथ-साथ अवैध रुप से संचालित निजी अस्पताल और क्लिनिकों के खिलाफ भी अभियान चला रही है ताकि आम आदमी के साथ इलाज के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और उनकी जान के साथ हो खिलवाड़ की घटनाओं पर लगाम लग सके. इसी कड़ी में शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जनपद हरदोई के कछौना में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों और क्लिनिकों पर छापा मार. इस कार्रवाई में  एक दर्जन से ज्यादा अस्पताल और क्लिनिक सील किये गए.  

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई विस्तार से
हरदोई जनपद के कछौना में अवैध रूप से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को निर्णायक कार्रवाई की है. एसीएमओ के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय टीम ने कछौना क्षेत्र में औचक छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया. इस दौरान मानकों की धज्जियां उड़ा रहे एक दर्जन से अधिक अवैध क्लीनिकों और अस्पतालों को सीज कर दिया गया. 

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से मचा हड़कंप
कछौना में जैसे ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची अवैध रूप से क्लीनिक चला रहे झोलाछाप डॉक्टरों में अफरा-तफरी मच गई. कई संचालक अपनी दुकानें और क्लीनिक खुले छोड़कर ही मौके से फरार हो गए. टीम ने मौके पर मौजूद अव्यवस्थाओं को देखते हुए तत्काल प्रभाव से संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई शुरू की. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन क्लिनिकों पर हुई कार्रवाई
छापेमारी के दौरान चंद्रा क्लीनिक, नारायण हॉस्पिटल, बालाजी क्लीनिक, राज क्लीनिक, डॉक्टर सुरेश चौरसिया समेत अवैध क्लीनिकों में कई मरीज भर्ती पाए गए जिनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था. इन मरीजों को विभाग ने तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कछौना में शिफ्ट कराया, ताकि उन्हें सही उपचार मिल सके. 

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में दहशत
सीएचसी अधीक्षक सण्डीला डॉक्टर मनोज सिंह ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सख्त निर्देशों पर की गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में किसी भी सूरत में अवैध क्लीनिक और बिना डिग्री वाले डॉक्टरों को प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रहेंगे. इस बड़ी कार्रवाई के बाद से पूरे इलाके के अवैध अस्पताल संचालकों में दहशत फैल गई है. 

ये भी पढ़ें : सेफ्टी टैंक में उतरे मजदूर ने खोया होश, पलभर में मौत! इलाके में मचा हड़कंप

 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

TAGS

Hardoi News

Trending news

bulandshahr accident
बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, NH 34 पर खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, 5 की मौत
gonda news
'मेरी जिंदगी से चले जाओ', काबिल बनते ही पत्नी ने मांगा छुटकारा
kaushambi news
शादी के नाम पर सौदा, रेप और कैद... कौशांबी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का पर्दाफाश
Lucknow news
यूपी में PCS अफसरों को ​सरकार देगी बड़ा तोहफा, इस बैच के अधिकारियों की बल्ले-बल्ले!
Gorakhpur News
सिर्फ 1 रुपये भेजकर लगा रहे थे करोड़ों का चूना, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
greater noida news crime
पिता बना 13 साल के बेटे का हत्यारा, परिवार को फंसाने के लिए गला घोट गड्ढे में फेंका
ghazipur news
तेरही से लौट रहे डीएलएड छात्र को मारी गोली, सिर आर-पार हुई बुलेट
Sonbhadra News
IGRS में सोनभद्र पुलिस का डंका! 100 में 100 अंक लेकर प्रदेश में नंबर-1 बना जिला
Akanksha Dubey's death case
आकांक्षा दूबे की संदिग्ध मौत मामले में बड़ी अपडेट, CBI जांच पर टला हाईकोर्ट का फैसला
Chitrakoot Road Accident
चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, डीजे को ट्रक ने सामने से मारी टक्कर, दो की मौत