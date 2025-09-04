हरदोई में ऑनर किलिंग से सनसनी, बहन की इंटर कास्ट मैरिज से नाराज दिव्यांग भाई ने सिर में सटाकर मारी गोली
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में ऑनर किलिंग से सनसनी, बहन की इंटर कास्ट मैरिज से नाराज दिव्यांग भाई ने सिर में सटाकर मारी गोली

Hardoi Crime News: हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव में बीते रविवार को हुई 24 वर्षीय युवती मानवी मिश्रा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि आनर किलिंग थी. पुलिस ने वारदात का पर्दाफाश किया है.

 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 03:03 PM IST
Hardoi News
Hardoi News

Hardoi Honor killing/आशीष द्विवेदी: हरदोई में यूपीएससी की तैयारी कर रही मानवी मिश्रा की सिर में गोली लगने से हुई मौत खुदकुशी नहीं ऑनर किलिंग की वारदात थी. जिसे उसके भाई ने अंजाम दिया था. पुलिस के मुताबिक बहन के अंतरजातीय विवाह करने से नाराज भाई ने मानवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद दिव्यांग भाई और मृतका की मां ने ऑनर किलिंग की वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतका के हाथ में तमंचा रख दिया था.

रविवार को हुई थी मौत
मानवी मिश्रा ने 7 जनवरी 2025 को कोतवाली सवायजपुर क्षेत्र के पांडेयपुर निवासी अभिनव कटियार से आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद कोर्ट मैरिज कर ली थी. अभिनव कटियार बरेली जनपद के एक राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हैं और मानवी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी. बीते रविवार को मानवी मिश्रा की सिर में गोली लगने से मौत हो गई थी.

आत्महत्या नहीं हत्या निकली वारदात
पुलिस को मौके पर मानवी के दाहिने हाथ में तमंचा मिला था जबकि गोली बाईं कनपटी से लगकर दाहिनी ओर निकली थी. घटना के बाद मानवी मिश्रा की मां छोटी बिटिया और भाई वीरू मिश्रा ने इस घटना को आत्महत्या बताया था जबकि मानवी मिश्रा के पति अभिनव कटियार ने घटना को लेकर ऑनर किलिंग की आशंका जताई थी और पुलिस को तहरीर दी थी.

परिजनों पर जान से मारने की धमकी का आरोप
अभिनव कटियार ने पुलिस को बताया था कि 7 जनवरी 2025 को मानवी के साथ उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी के बाद कोर्ट मैरिज की थी,मानवी के घर वाले उनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे. 20 जनवरी 2025 को लखनऊ हाईकोर्ट ने उनको सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया था. इसके बाद 22 जनवरी को पारिवारिक समझौते के लिए आए परिजनों ने कहा कि उनके मझले बेटे उज्जवल मिश्रा की शादी आगामी 22 नवंबर को है.

पति ने जताया हत्या का शक
जिसके बाद उनके घर वाले मानवी और अभिनव की शादी सामाजिक रीति रिवाज से करेंगे. जिसके बाद उन्होंने मानवी को उसके घर वालों के साथ भेज दिया था, लेकिन 31 अगस्त को सुबह जब मानवी का देर तक फोन नहीं आया तो उन्हें पता चला कि मानवी की गोली लगने से मौत हो गई है. अभिनव ने इस मामले में मानवी की गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की थी और भाई वीरू मिश्रा व मां छोटी बिटिया पर शक जताया था.

पुलिस जांच में राज फाश
मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और तमंचे को कब्जे में लेकर पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की तो ऑनर किलिंग की वारदात का राज फाश हो गया.पुलिस के मुताबिक मानवी मिश्रा ने अभिनव कटियार के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था. जिसकी वजह से उसका दिव्यांग भाई वीरू मिश्रा नाराज रहता था. रविवार की सुबह कहासुनी के बाद उसने मानवी की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी 

जिसके बाद भाई वीरू मिश्रा और मां छोटी बिटिया ने वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए अवैध तमंचे को मानवी के दाहिने हाथ में रख दिया था. मानवी की कनपटी में बाईं ओर गोली लगी थी और मौके पर तमंचा दाएं हाथ में मिला था जबकि मानवी मिश्रा लिखने पढ़ने के साथ ही अन्य कामकाज भी दाहिने हाथ से करती थी,ऐसे में घटना खुदकुशी की होती तो गोली कनपटी में दाहिनी ओर लगनी चाहिए थी लेकिन गोली बाईं कनपटी पर लगी थी.

पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल
इसी बात को लेकर संदेह हुआ और पूछताछ में वीरू मिश्रा ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया,इसके अलावा भी घटनास्थल से अन्य सबूत मिले हैं. फिलहाल बहन की हत्या करने वाले वीरू मिश्रा और मां छोटी बिटिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Hardoi News

