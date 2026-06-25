Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Hardoi
  • /हरदोई में पत्नी ने प्रेमी का हाथ थामा तो बिखर गया पति...थाने के सामने ट्रक के आगे कूदकर दी जान

हरदोई में पत्नी ने प्रेमी का हाथ थामा तो बिखर गया पति...थाने के सामने ट्रक के आगे कूदकर दी जान

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में रिश्तों का एक दर्दनाक अंत सामने आया है. यहां पत्नी के प्रेमी के साथ जाने से आहत एक युवक ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 25, 2026, 08:17 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:33 PM IST
हरदोई में पत्नी ने प्रेमी का हाथ थामा तो बिखर गया पति...थाने के सामने ट्रक के आगे कूदकर दी जान
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पत्नी ने प्रेमी का हाथ थामा तो बिखर गया पति...थाने के सामने ट्रक के आगे कूदकर दी जान
Hardoi latest News1 hr ago
2
Ram Mandir1 hr ago
3
Ghaziabad News1 hr ago
4
lucknow weather news2 hrs ago
5
gonda news3 hrs ago