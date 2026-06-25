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आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई के माधौगंज थाना क्षेत्र पड़रा लखनपुर गांव निवासी 32 वर्षीय चंद्र प्रकाश ने बुधवार शाम थाने के सामने एक ट्रक के आगे छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. हादसा इतना भयावह था कि ट्रक की चपेट में आते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई.
क्या है पूरा मामला
बताया जा रहा है कि चंद्र प्रकाश अपनी पत्नी राजकुमारी और दो वर्षीय बेटे के साथ लुधियाना में रहकर मजदूरी करता था. वहीं उसकी पत्नी की नजदीकियां बोचनपुर निवासी राहुल से हो गई. मामला बढ़ने पर चंद्र प्रकाश परिवार को लेकर गांव लौट आया, लेकिन दोनों के बीच संपर्क बना रहा. इसी बीच राजकुमारी ने राहुल के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मुकदमा दर्ज कराया था. बुधवार को कोर्ट में बयान के दौरान उसने राहुल के साथ रहने की इच्छा जताई. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर वह राहुल के साथ चली गई.
पत्नी के इस फैसले ने चंद्र प्रकाश को अंदर तक तोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक, वह अपनी मां रामकली के साथ थाने पहुंचा और पत्नी से आखिरी बार घर लौटने की गुहार लगाई, उसने पत्नी को अपने 2 साल के बेटे का हवाला भी दिया लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया. इसके कुछ देर बाद चंद्र प्रकाश थाने से निकलकर बाहर पहुंचा और सामने से आ रहे ट्रक के आगे कूद गया.
घटना पर पुलिस का बयान
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि ट्रक और चालक को कब्जे में ले लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है.
सीओ, बिलग्राम, हरदोई रामसूरत सोनकर ने बताया -
"कल 24 जून को सूचना प्राप्त हुई थी थाना माधवगंज के पास चंद्रप्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी के साथ लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करता था. वहीं पर चंद्रप्रकाश की पत्नी की पास में ही रहने वाले एक युवक से नजदीकियां बढ़ गईं. दोनों में आपस में प्रेम हो गया. जब चंद्रप्रकाश को इसकी जानकारी हुई तो चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया. वहां पर पीछा करते हुए माधवगंज उसका प्रेमी भी आ गया. इसके संबंध में चंद्रप्रकाश की पत्नी ने थाना माधवगंज में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद आरोपी को जब थाने लाया गया तो चंद्रप्रकाश की पत्नी ने बताया कि वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. इससे आहत होकर चंद्रप्रकाश ने ट्रक के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली. "
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