सीओ, बिलग्राम, हरदोई रामसूरत सोनकर ने बताया -

"कल 24 जून को सूचना प्राप्त हुई थी थाना माधवगंज के पास चंद्रप्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने ट्रक के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली. जानकारी लेने पर मालूम हुआ कि चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी के साथ लुधियाना की एक फैक्ट्री में काम करता था. वहीं पर चंद्रप्रकाश की पत्नी की पास में ही रहने वाले एक युवक से नजदीकियां बढ़ गईं. दोनों में आपस में प्रेम हो गया. जब चंद्रप्रकाश को इसकी जानकारी हुई तो चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया. वहां पर पीछा करते हुए माधवगंज उसका प्रेमी भी आ गया. इसके संबंध में चंद्रप्रकाश की पत्नी ने थाना माधवगंज में मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद आरोपी को जब थाने लाया गया तो चंद्रप्रकाश की पत्नी ने बताया कि वो अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है. इससे आहत होकर चंद्रप्रकाश ने ट्रक के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली. "