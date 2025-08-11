Hardoi News: हरदोई में घरेलू कलह के चलते पति ने बांके से गला काटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार
Hardoi News: हरदोई में घरेलू कलह के चलते पति ने बांके से गला काटकर की पत्नी की हत्या, आरोपी फरार

Hardoi News: यूपी के हरदोई जिले में एक युवक ने अपनी ही पत्नी को बेहरमी से मौत के घाट उतार दिया औऱ मौके से फरार हो गया. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 11, 2025, 09:54 AM IST
हरदोई/आशीष द्विवेदी: यूपी के हरदोई जिले में घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी. दरअसल पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. जिसके बाद पति ने महिला की गर्दन पर बांके से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया.हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
आनन फानन मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित किए हैं.पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुटी है.

बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र का मामला
मामला हरदोई जिले में थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के बेहटा गांव का है जहां पति रीत कुमार ने अपनी पत्नी रीता देवी (44) की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी.बताया जा रहा है कि रीता देवी और रीत कुमार के बीच अक्सर नोक झोंक होती रहती थी.कल देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी और झगड़ा हुआ. जिसके बाद गुस्से में रीत कुमार ने चारपाई पर लेटी रीता देवी की गर्दन पर बांके से कई प्रहार किए जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

हत्या के बाद मौके से हुआ फरार
हत्या की वारदात को अंजाम देकर पति रीत कुमार मौके से फरार हो गया.सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से हत्या की वारदात से संबंधित एकत्रित किए हैं.पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है.

मृतक की बेटी ने बताया कि सुबह 4 बजे पता चला कि पापा ने मम्मी को मार डाला है. दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था. पापा मम्मी पर शक किया करते थे, उनको मंदिर में पूजा करने से जाने से भी रोकते थे. वहीं सीओ हरपालपुर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि हत्या मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आरोपी की तलाश की जा रही है.

