Hardoi News: थाने में ताला लगा है, कल आना, आज छुट्टी है...हरदोई में कोतवाली का ऑड‍ियो वायरल, एसपी ने बैठाई जांच
Hardoi News: थाने में ताला लगा है, कल आना, आज छुट्टी है...हरदोई में कोतवाली का ऑड‍ियो वायरल, एसपी ने बैठाई जांच

Hardoi News: हरदोई में फरियाद लेकर थाने पहुंचे एक व्‍यक्ति ने कोतवाली को फोन म‍िला दिया. कोतवाल साहब ने पल्‍ला झाड़ने के लिए थाने में छुट्टी की बात कह दी और कल आने को कहा. बातचीत का ऑड‍ियो वायरल हो रहा है.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 13, 2025, 07:07 PM IST
Hardoi News: यूपी के हरदोई में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जो पुलिस की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर रहा है. वायरल ऑडियो कोतवाल का बताया जा रहा है. इसमें सुना जा सकता है कि कोतवाली प्रभारी एक फरियादी से कह रहे हैं कि आज थाने में छुट्टी है कल आना..फिलहाल ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने पूरे मामले को संज्ञान लेकर जांच के आदेश दिए हैं.  

हरदोई में कोतवाली में रहती है छुट्टी
यह पूरा मामला हरदोई के पिहानी कोतवाली का है. यहां पर एक व्यक्ति गांव के तीन-चार लोगों के विवाद की शिकायत लेकर सोमवार को पिहानी कोतवाली पहुंचा. थाने में डेस्क पर कोई प्रार्थना पत्र लेने वाला नहीं था तो वह सीधे मुंशी के पास गया वहां भी इंतजार करने को कहा गया. लंबे इंतजार के बाद उस व्यक्ति ने थाने के प्रभारी निरीक्षक छोटे लाल को फोन किया. फोन पर जो बातचीत हुई इसका ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें साफ सुना जा सकता है कि कोतवाल कह रहे हैं, थाने में ताला लगा है, कल आना, आज छुट्टी है. वायरल ऑडियो का जी न्‍यूज पुष्टि नहीं करता है. 

अब आइये सुनते हैं वायरल ऑड‍ियो की पूरी बातचीत
फरियादी : हेलो साहब नमस्ते…
कोतवाल: नमस्ते 
फर‍ियादी : साहब, डेस्क पर कोई है नहीं…एक एप्लीकेशन लेना था…गांव के तीन-चार लोग का मामला हो गया था. उसी के एप्लीकेशन देना था. यहां कोई है नहीं. 
कोतवाल : थाने में ताला लगा है, वापस हो जाओ, कल खुलेगा, आज छुट्टी है जी. ताला लगा होगा ना…थाने में. गेट पर है नहीं कोई…अंदर गए तो कहां बैठ जाओ…अभी आधा घंटा लगेगा. 

एसपी ने दिए जांच के आदेश
पुलिस महानिदेशक से लेकर मुख्यमंत्री तक स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि किसी भी फरियादी को टाला न जाए और उसकी शिकायत तत्काल सुनी जाए. ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले की एसपी नीरज जादौन ने जांच कराई है. इसमें पाया कि वायरल ऑडियो थाना प्रभारी पिहानी का निकला. इसके बाद एसपी ने उनकी व्यक्तिगत पत्रावली में कठोर चेतावनी देने के साथ ही समस्त थाना प्रभारियों और पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि थाने में आने वाले सभी फरियादियों से सभी पुलिस कर्मी सही व्यवहार करे. 

