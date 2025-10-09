Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2954419
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद? सुहागिन महिलाएं नोट कर लें चंद्रोदय का समय

Hardoi Karwa Chauth Chand Nikalne ka Time: करवा चौथ के व्रत पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं. आइए जानतें हैं आपके शहर में करवा चौथ पर चांद कब दिखाई देगा.

 

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi Chand Nikalne ka Time
Hardoi Chand Nikalne ka Time

Hardoi Chand Nikalne ka Time: हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं. चंद्रमा अर्घ्य देकर और चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं व्रत को खोलती हैं. मान्यता है कि करवा चौथ पर व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है और जीवन में खुशहाली आती है. इस दिन महिलाओं को चांद निकलने का खास इंतजार रहता है. आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा.

कब है करवा चौथ व्रत 2025
हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस साल यह 10 अक्टूबर शुक्रवार को है. करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करनी चाहिए. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सुहागिनों को क्षमतानुसर चीजें दान करें.  व्रत में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसके अलावा शाम के समय पूजा जरूर करें. 

हरदोई में कब निकलेगा चांद?
करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं. चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है. देश के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग हो सकता है. कई जगहों पर यह जल्द नजर आ जाता है तो कहीं-कहीं पर इसको लेकर इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि यूपी के हरदोई जिले में चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 02 मिनट है.

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य जिलों में कब निकलेगा चांद
हरदोई के अलावा यूपी के अन्य जिलों में चांद निकलने की बात की जाए तो नोएडा में चांद निकलने का समय रात 08:12 बजे, लखनऊ में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, गोरखपुर में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 07:52 बजे और प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे है.

करवा चौथ पर कानपुर में कब निकलेगा चांद, फटाफट नोट कर लें चंद्रोदय की टाइमिंग

 

TAGS

Karwa chauth 2025

Trending news

Varanasi News
जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और काशी में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद
Karwa chauth 2025
हरदोई में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद? सुहागिन महिलाएं नोट कर लें चंद्रोदय का समय
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर कानपुर में कब निकलेगा चांद, फटाफट नोट कर लें चंद्रोदय की टाइमिंग
Muzaffarnagar news
मुजफ्फरनगर में छात्रा बनी एक दिन की जिलाधिकारी, किया करप्शन पर वार
Chandrodaya Time in Uttarakhand Cities
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल… जानिए आपके शहर में कब दिखेगा कल करवा चौथ का चांद!
hardoi News
हरदोई में देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, हाईवे पर घंटों तक लगा जाम
Diwali
UP के इस गांव में नहीं मनाई जाती दिवाली,जानिए वो वजह जिसने मातम में बदल दिया त्योहार
Bareilly News
मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर कुर्की की तलवार, राजस्व विभाग का बड़ा एक्शन
Mathura News
'मुस्लिम कारीगरों से न लगावाएं मेंहदी..' मथुरा में मेहंदी को लेकर विवाद, की ये अपील
kedarnath news
केदारनाथ में तीर्थयात्रियों ने बनाया नया रिकॉर्ड, 16 लाख पर पहुंचा आंकड़ा