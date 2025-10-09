हरदोई में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद? सुहागिन महिलाएं नोट कर लें चंद्रोदय का समय

Hardoi Chand Nikalne ka Time: हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है. सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं. चंद्रमा अर्घ्य देकर और चंद्र दर्शन के बाद महिलाएं व्रत को खोलती हैं. मान्यता है कि करवा चौथ पर व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है और जीवन में खुशहाली आती है. इस दिन महिलाओं को चांद निकलने का खास इंतजार रहता है. आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ पर चांद कब निकलेगा.

कब है करवा चौथ व्रत 2025

हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है. इस साल यह 10 अक्टूबर शुक्रवार को है. करवा चौथ पर सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करनी चाहिए. चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद सुहागिनों को क्षमतानुसर चीजें दान करें. व्रत में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए इसके अलावा शाम के समय पूजा जरूर करें.

हरदोई में कब निकलेगा चांद?

करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं. चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है. देश के अलग-अलग शहरों में चांद निकलने का समय अलग-अलग हो सकता है. कई जगहों पर यह जल्द नजर आ जाता है तो कहीं-कहीं पर इसको लेकर इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि यूपी के हरदोई जिले में चांद निकलने का समय रात 8 बजकर 02 मिनट है.

अन्य जिलों में कब निकलेगा चांद

हरदोई के अलावा यूपी के अन्य जिलों में चांद निकलने की बात की जाए तो नोएडा में चांद निकलने का समय रात 08:12 बजे, लखनऊ में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे, गोरखपुर में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 07:52 बजे और प्रयागराज में करवा चौथ का चांद निकलने का समय रात 08:02 बजे है.

