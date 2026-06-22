Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Hardoi
  • /हरदोई में ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा! गार्डर गिरने से दो मजदूर घायल, डीएम ने दिये जांच के आदेश

हरदोई में ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा! गार्डर गिरने से दो मजदूर घायल, डीएम ने दिये जांच के आदेश

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में लखनऊ-शाहजहांपुर नेशनल हाइवे पर शारदा नहर पर निर्माणाधीन ब्रिज का बड़ा हिस्सा गिर गया. इस हादसे में दो मजदूरों के घायल होने की खबर है. घटना को लेकर डीएम ने जांच के आदेश दिये हैं.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 22, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:40 PM IST
हरदोई में ब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा! गार्डर गिरने से दो मजदूर घायल, डीएम ने दिये जांच के आदेश

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
1000 साल पुरानी मस्जिद: रेलवे के नोटिस के खिलाफ मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट पहुंची
Varanasi News1 hr ago
2
Eta Latest News1 hr ago
3
jalaun news1 hr ago
4
चांदी का भाव1 hr ago
5
Lucknow news2 hrs ago