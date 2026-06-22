राज्य चुनें
आशीष द्विवेदी/हरदोई: हरदोई में लखनऊ-शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-731) पर शारदा नहर के पुल के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यह हादसा थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास शारदा नहर पर हुआ. गार्डर लॉन्चिंग के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से भारी-भरकम गार्डर नीचे गिर गया.
कैसे हुआ हादसा
प्रशासन के मुताबिक इलास्टोमेरिक इफेक्ट के कारण कम्प्रेशन होने से क्रेन असंतुलित हो गई, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई. हादसे के बाद निर्माण स्थल पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी संख्या में लोग जुट गए.
किसी की मौत की खबर नहीं
दुर्घटना में राहुल पुत्र छोटेलाल और राजेश्वर पुत्र गेंदालाल घायल हो गए. राहुल के हाथ में जबकि राजेश्वर के सिर में चोट आई है. दोनों को तत्काल सीएचसी टोडरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे के नीचे किसी के दबे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम शुरू कराया गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई .
स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक से डेढ़ महीने पहले भी इसी स्थान पर ऐसा ही हादसा हुआ था. लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए जिलाधिकारी अनुनय झा ने NHAI को पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही निर्माणाधीन ब्रिज की नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग (NDT), स्ट्रेंथ टेस्टिंग और अलाइनमेंट की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
अनुनय झा. जिलाधिकारी, हरदोई ने बताया-
सुबह 10.20 बजे सूचना मिला थी कि लखनऊ-बेरली एक्सप्रेसवे पर थाना बेहटा गोकुल क्षेत्र के सैदपुर गांव के पास शारदा नहर पर बन रहे निर्माणाधीन पुल पर हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक घटना तब हुई जब पुल पर गार्डर लॉन्चिंग का काम चल रहा था. हादसे में कुछ लोगों के घायल होने या दबे होने की आशंका है. सूचना मिलते ही हम लोग, कप्तान साहब और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के आदेश दिये.
र्घटना में राहुल पुत्र छोटेलाल और राजेश्वर पुत्र गेंदालाल घायल हो गए. राहुल के हाथ में जबकि राजेश्वर के सिर में चोट आई है. दोनों को तत्काल सीएचसी टोडरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.