किसी की मौत की खबर नहीं

दुर्घटना में राहुल पुत्र छोटेलाल और राजेश्वर पुत्र गेंदालाल घायल हो गए. राहुल के हाथ में जबकि राजेश्वर के सिर में चोट आई है. दोनों को तत्काल सीएचसी टोडरपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मलबे के नीचे किसी के दबे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम शुरू कराया गया. राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई .