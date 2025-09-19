पेन देता है या नहीं... नारियल पानी बेच रहे लड़के पर बांके से हमला, युवक ने किया खूनमखान, CCTV में कैद हुई वारदात

Hardoi News: हरदोई में नारियाल पानी बेच रहे लड़के को पेन देने से मना करने पर जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा. दिल दहला देने वाली इस वारदात का CCTV वीडियो भी सामने आया है.
Trending Photos
आशीष द्विवेदी/हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. यहां नारियल का पानी बेच रहे एक किशोर पर सिर्फ पेन न देने की बात पर अज्ञात युवक ने जानलेवा हमला कर दिया. किशोर की गर्दन पर बांका से किए गए वार से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया,जहां उसकी हालत नाज़ुक बनी हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. किशोर पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसके आधार पर पुलिस हमलावार युवक की तलाश में जुटी है.
घटना का पूरा विवरण
यह घटना कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ रोड स्थित तोमर हॉस्पिटल के पास की है. यहां शहर के मोहल्ला सराय थोक पश्चिमी के रहने वाले लियाकत बबलू का 16 वर्षीय बेटा अयाज रोज की तरह दुकान पर नारियल का पानी बेच रहा था, तभी एक अज्ञात युवक वहां पहुंचा और अयाज से पेन मांगा. अयाज ने साफ कह दिया कि उसके पास पेन नहीं है. बस इतनी सी बात पर युवक भड़क उठा और दुकान पर रखा नारियल काटने वाला बांका उठा लिया. देखते ही देखते उसने अयाज की गर्दन पर वार कर दिया. अचानक हुए हमले से मौके पर अफरातफरी मच गई. लहूलुहान हालत में घायल किशोर को परिजन जिला अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे,जहां उसका इलाज मेडिकल कॉलेज के अधीन जारी है. डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताया है.
वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया
वारदात की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. किशोर पर हुए जानलेवा हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें हमलावर युवक सड़क से जाता हुआ और किशोर पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें किशोर खुद को हमलावर से बचाता हुआ भाग रहा है. फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावर युवक की खोजबीन की जा रही है जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी.
ये भी पढ़ें: नौकरानी का 'बदलापुर', एक थप्पड़ पर मालकिन के यहां डाला डाका, 70 लाख के जेवर किये चोरी