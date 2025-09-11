हरदोई में युवक ने पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काटा, चीख पुकार से दहला इलाका

Hardoi Crime News/आशीष द्विवेदी: हरदोई में एक युवक ने कुल्हाड़ी से गला काटकर पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और बेटी को भी हमला कर घायल कर दिया. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी और बेटी की गर्दन पर हमला कर दिया. चीख पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया तब जाकर कहीं पांच बच्चों की जान बच सकी.

अतरौली इलाके की घटना

हत्या की यह सनसनीखेज वारदात थाना अतरौली के भीखपुर एमा गांव के मजरा सिकरी की है. यहां के रहने वाले रामसनेही ने अपनी 35 वर्षीय पत्नी वेदना की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वारकर निर्मम हत्या कर दी और 12 वर्षीय बेटी रेशमा को भी कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया.

पत्नी से विवाद के बाद दिया वारदात को अंजाम

बताया गया कि रात में रामसनेही का पत्नी से विवाद हुआ जिसके बाद उसने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और बड़ी बेटी की गर्दन पर हमला कर दिया.बच्चों की चीख पुकार सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने युवक को रंगे हाथ खून से सनी कुल्हाड़ी समेत मौके से पकड़ लिया।हत्या की वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्ची की हालत नाजुक

वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई जिसके बाद ग्रामीणों ने हत्याभियुक्त रामसनेही को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया. घायल अवस्था में मृतक की 12 वर्षीय बेटी रेशमा को उपचार के लिए सीएचसी संडीला से हरदोई मेडिकल कॉलेज भेजा गया यहां रेशमा की श्वास नली कटी होने की वजह से गंभीर हालत में उसे एंबुलेंस से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है.

कुल्हाड़ी से किया हमला

बताया गया कि रामसनेही शराब का आदी है और मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था. करीब 13 साल पहले बिहार की रहने वाली वेदना के साथ उसने शादी की थी. परिवार में उसके तीन बेटियां और दो बेटे हैं. बताया गया कि पति-पत्नी में अक्सर नोंकझोंक होती रहती थी. बीतीरात पति-पत्नी के बीच किसी बात पर कहासुनी हो गई जिसके बाद रामसनेही ने कुल्हाड़ी से पत्नी वेदना की गर्दन पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

आरोपी गिरफ्तार

रामसनेही ने नशे की हालत में चारपाई पर सो रही 12 साल की बेटी रेशमा की गर्दन पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया तभी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे गांव वालों ने उसे पकड़ लिया. कहा जा रहा है कि यह तो गनीमत रही कि गांव वालों ने उसे पकड़ लिया नहीं तो वह अपने अन्य बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकता था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी रामसनेही को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के शव को कब्जे में लिया है.

Hardoi: हत्या नहीं ये थी युवक के मौत की वजह! पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा