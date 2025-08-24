हरदोई में बीयर बार में नशे में मारपीट के बाद गायब हुआ युवक, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

हरदोई/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कुछ लोगों का बीयर बार में शराब के नशे में विवाद हो गया. उसके बाद मारपीट हो गई. मारपीट होने के बाद युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया. लापता हुए युवक के साथी की कुछ लोगों द्वारा लात घूसों से मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका

युवक को अगवा कर उसके साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है वही 36 घंटे बीतने के बाद भी लापता हुए युवक की पुलिस तलाश नहीं कर सकी है. हालांकि पुलिस ने बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई हैं. संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक और उसके साथी के साथ मारपीट करने का यह वीडियो शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है.

देर रात हाईवे किया जाम

यहां निहालगंज निवासी रामलाल का बेटा शैलेंद्र घर से निकला था और बियर वार में पवन भारद्वाज और उसके साथियों से उसका विवाद हो गया. इस दौरान शैलेंद्र के एक साथी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित के भाई ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि पवन भारद्वाज और उसके साथी विवाद के बाद उनके भाई शैलेन्द्र को अगवा कर ले गए हैं. जिसके बाद रात को परिजनों और ग्रामीणों ने हाइवे पर जाम लगा दिया.

युवका का अब तक कोई सुराग नहीं

पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया. फिलहाल 36 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला है.पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है. लापता युवक की बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं.

