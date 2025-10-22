पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त बना 'शैतान', ईंट से सिर कूचकर मार डाला, हरदोई के परशुराम हत्याकांड में बड़ा खुलासा

Hardoi Crime News: हरदोई के परशुराम हत्याकांड में पुलिस ने लवकुश सहित दो अरोपियों को गिरफ्तार बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल ईंट, दो मोबाइल फोन व एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.
Trending Photos
आशीष द्विवेदी/हरदोई: थाना बेनीगंज क्षेत्र में दोस्त की पत्नी से अवैध संबंध के शक में हुई परशुराम की बेरहमी से हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. आरोपी लवकुश ने अपने साथी देशराज के साथ मिलकर परशुराम के सिर पर ईंट से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई ईंट, दो मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है.
बेनीगंज थाना क्षेत्र की घटना
घटना थाना बेनीगंज क्षेत्रांतर्गत कोथावां से अतरौली मार्ग से बाजीराव पुरवा की ओर जाने वाली सड़क की है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे. मृतक की शिनाख्त परशुराम निवासी ग्राम बड़सरा, थाना अतरौली, जनपद हरदोई के रूप में हुई. फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया. मृतक के भाई जागेंद्र की तहरीर पर थाना बेनीगंज में देशराज पुत्र प्यारेलाल निवासी ग्राम पचकोहरा,थाना बेनीगंज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
एसपी हरदोई अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों ने इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों देशराज और लवकुश पुत्र रामसेवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.
आरोपियों ने कबूला जुर्म
पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि परशुराम का लवकुश के घर आना-जाना था और लवकुश की पत्नी से उसके अवैध संबंध थे. इसी गुस्से में लवकुश ने देशराज की मदद से परशुराम के सिर पर ईंट से हमला कर हत्या की थी और फरार हो गया था.
पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है. एसपी हरदोई ने टीम की सराहना की और कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई से अपराधियों में दहशत पैदा होती है.
ये भी पढ़ें: दरवाजा तोड़ा तो इस हाल में मिली निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष की पत्नी, इलाके में हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !