Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2987522
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

Hardoi News: हरदोई जिले में बकरी चराने गई एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी आरोपी बीपी उर्फ कौशल पैर में गोली लगने से घायल हो गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hardoi News
Hardoi News

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बकरी चराने गई एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई.मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी आरोपी बीपी उर्फ कौशल पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है.पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किये हैं.

पाली थाना क्षेत्र का मामला
गन्ने के खेत में बकरी चराने गई बालिका के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का यह मामला पाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है. घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी और 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ग्राम परेली से दमगढ़ा जाने वाले रास्ते पर पेड़ के नीचे आरोपी खड़ा है सूचना पर थाना पाली पुलिस मौके पर पहुँची. पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी.

आरोपी के पैर में लगी गोली
पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. घायल आरोपी को CHC शाहाबाद में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से एक तमंचा 315 बोर,दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है.बताया गया कि आरोपी ने 2 नवम्बर 2025 को गन्ने के खेत में बकरी चराने गई बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी.थाना पाली पुलिस टीम द्वारा घायल आरोपी की गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें - आजमगढ़ में सनसनी! घर के बरामदे में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, पूरे इलाके में दहशत का माहौल

यह भी पढ़ें -  Unnao: उन्नाव में हाफ एनकाउंटर, दो शातिर चोर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी

 

 

 

 

TAGS

Hardoi News

Trending news

Azamgarh news
आजमगढ़ में सनसनी! घर के बरामदे में सो रहे शख्स की गोली मारकर हत्या
Noida News
Oxygen लाइन में दोबारा ब्लास्ट के बाद नोएडा का एक अस्पताल सील, शिफ्ट किए गए मरीज
Unnao News
Unnao: उन्नाव में हाफ एनकाउंटर, दो शातिर चोर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में गोली लगी
SIR in UP
SIR in UP:आज से प्रदेश में SIR अभियान, घर-घर जाएंगे BLO,ये 13 दस्तावेज रखें तैयार
Etah
इंस्टाग्राम पर मुलाकात के बाद परवान चढ़ा प्यार, 3 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार
President Nainital Visit
राष्ट्रपति मुर्मु जाएंगी कैंची धाम,मंदिर में श्रद्धालुओं की नो एंट्री, सुरक्षा टाइट
uttarakhand rain alert
Uttarakhand Rain Alert: उत्तराखंड में सर्दी के साथ कोहरे का अटैक, चमोली समेत इन जिलो
Barabanki News
राजस्थान के बाद यूपी में बड़ा सड़क हादसा, बाराबंकी में 6 लोगों की मौत
bijnor news
UPSC में तीन बार मिली असफलता, बिजनौर में आईआईटीयन छात्रा ने गंगा में लगाई छलांग
Greater Noida
किसान की बेटी की अनोखी विदाई! हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा तो मचा हल्ला