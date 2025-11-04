हरदोई में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले का एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

Hardoi News (आशीष द्विवेदी): उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बकरी चराने गई एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई.मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी आरोपी बीपी उर्फ कौशल पैर में गोली लगने से घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है.पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किये हैं.

पाली थाना क्षेत्र का मामला

गन्ने के खेत में बकरी चराने गई बालिका के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का यह मामला पाली थाना क्षेत्र के एक गांव का है. घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम गठित की गई थी और 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ग्राम परेली से दमगढ़ा जाने वाले रास्ते पर पेड़ के नीचे आरोपी खड़ा है सूचना पर थाना पाली पुलिस मौके पर पहुँची. पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी.

आरोपी के पैर में लगी गोली

पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. घायल आरोपी को CHC शाहाबाद में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मौके से एक तमंचा 315 बोर,दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है.बताया गया कि आरोपी ने 2 नवम्बर 2025 को गन्ने के खेत में बकरी चराने गई बालिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था और उसे जान से मारने की कोशिश भी की थी.थाना पाली पुलिस टीम द्वारा घायल आरोपी की गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

