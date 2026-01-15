हरदोई में दिल दहलाने वाली घटना, ट्रेन से कटकर महिला समेत दो की मौत, अब वजह तलाश रही पुलिस

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई में खदरा फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. यहां ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया. आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह घटना हरदोई के जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत की हैं सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस के साथ रेलवे पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची।इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मार्तंड प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों व्यक्तियों की मौत ट्रेन से रन ओवर होने के कारण प्रतीत हो रही है. फिलहाल घटनास्थल से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे तत्काल आत्महत्या या दुर्घटना की स्पष्ट पुष्टि हो सके.

तलाश की प्रक्रिया जारी ?

पुलिस के अनुसार मृत महिला और पुरुष की अभी तक जांच नहीं हो पाई है. शवों के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं. स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के थानों में भी सूचना भेजी गई है, ताकि गुमशुदगी की किसी रिपोर्ट से मृतकों की पहचान की जा सके.

सभी पहलुओं पर जांच

अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर कोई हादसा,सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. रेलवे ट्रैक की स्थिति, ट्रेन की गति, घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियां और संभावित चश्मदीदों के बयान जुटाए जा रहे हैं. रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए

पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी. इसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

