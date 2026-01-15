Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3075156
Zee UP-UttarakhandHardoi

हरदोई में दिल दहलाने वाली घटना, ट्रेन से कटकर महिला समेत दो की मौत, अब वजह तलाश रही पुलिस

Hardoi News: हरदोई के खदरा फाटक के पास  ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई.जानें यह हादसा या आत्महत्या ?

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 15, 2026, 12:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

 

हरदोई न्यूज/आशीष द्विवेदी:  उत्तर प्रदेश के हरदोई में खदरा फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर गुरुवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. यहां ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया. आसपास के लोगों में भी दहशत का माहौल बन गया.

क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल यह घटना हरदोई के जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत की हैं सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस के साथ रेलवे पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची।इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री मार्तंड प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों व्यक्तियों की मौत ट्रेन से रन ओवर होने के कारण प्रतीत हो रही है. फिलहाल घटनास्थल से कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है, जिससे तत्काल आत्महत्या या दुर्घटना की स्पष्ट पुष्टि हो सके.

Add Zee News as a Preferred Source

तलाश की प्रक्रिया जारी ?
पुलिस के अनुसार मृत महिला और पुरुष की अभी तक जांच नहीं हो पाई है. शवों के पास से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं. स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के थानों में भी सूचना भेजी गई है, ताकि गुमशुदगी की किसी रिपोर्ट से मृतकों की पहचान की जा सके.

सभी पहलुओं पर जांच
अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी ने बताया कि यह मामला आत्महत्या का है या फिर कोई हादसा,सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. रेलवे ट्रैक की स्थिति, ट्रेन की गति, घटनास्थल के आसपास की परिस्थितियां और संभावित चश्मदीदों के बयान जुटाए जा रहे हैं. रेलवे पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की स्पष्ट पुष्टि हो सकेगी. इसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : Dimple Yadav Birthday: ना गहनों का शौक, न दिखावे का ताम झाम, कुछ ऐसी हैं यूपी के सबसे बड़े सियासी घराने की बहू

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Hardoi News

Trending news

Hardoi News
हरदोई में ट्रेन से कटकर महिला समेत दो की मौत, अब वजह तलाश रही पुलिस
mayawati
सबका साथ, अकेला चलो का नारा… मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी सोशल इंजीनियरिंग
Amroha News
फास्ट फूड बना मौत! मोमोज-चाऊमीन के अधिक सेवन से युवती की गई जान, मचा हड़कंप
balrampur news
बलरामपुर में अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, हाईकोर्ट का प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश
gonda news
गोंडा में स्वयं सहायता समूहों के सामुदायिक निवेश निधि में बड़ा घोटाला, 12 पर केस दर्ज
azamgarh accident
तेज रफ्तार का कहर: आजमगढ़ में टैंकर और बाइक की भिड़ंत, हादसे में दो की गई जान
KGMU conversion Case
रिकॉर्डिंग, युवतियों के नाम से फोल्डर, आरोपी रमीज के गायब लैपटॉप में छिपे अहम सुराग
Mayawati 70th birthday
70 साल की हुईं मायावती, हर मंडल में BSP का शक्ति प्रदर्शन, 2027 चुनाव का हुआ शंखनाद
CM Yogi Adityanath
गोरखनाथ मंदिर में आस्था का महासागर, CM ने बाबा को चढ़ाई खिचड़ी, कही ये बड़ी बात..
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में भयंकर ठंड की चेतावनी, जानिये पहाड़ से मैदान तक आज कैसा रहेगा मौसम?