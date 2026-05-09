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प्यार में धोखा तो काट दिया प्राइवेट पार्ट! शादीशुदा प्रेमिका ने दी जिंदगी भर की सजा, युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्यार धोखे और फिर बदले की ऐसी खौफनाक और दर्दनाक वारदात सामने आई है कि जिसने भी सुना सन्न रह गया. यहां एक शादीशुदा प्रेमिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट डाला.  

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 09, 2026, 11:16 PM IST
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प्रेमी से लड़ते हुए शादीशुदा प्रेमिका
प्रेमी से लड़ते हुए शादीशुदा प्रेमिका

आशीष द्विवेदी /हरदोई: हरदोई में प्यार,धोखा और बदले की ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.  चार साल तक प्रेम संबंध निभाने वाले युवक ने दूसरी जगह शादी कर ली तो उसकी शादीशुदा प्रेमिका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. बताया जा रहा है कि महिला चार बच्चों की मां है और रिश्ते में युवक की भाभी लगती है. युवक की 6 मई को शादी हुई थी, शादी की खबर मिलते ही उसने प्रेमी को 'आखिरी बार बात करने' के बहाने मिलने बुलाया, लेकिन वहां जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया. 

प्रेमिका ने युवक पर ब्लेड से किया हमला
पाली थाना क्षेत्र के गुजदेई गांव निवासी 20 वर्षीय युवक सुधीर शनिवार को कुरसैली गांव में खेत पर प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. पहले दोनों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई, फिर अचानक महिला ने ब्लेड निकाल लिया और युवक पर हमला बोल दिया.

गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर किया
जानकारी के मुताबिक महिला ने युवक के प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से हमला कर दिया. देखते ही देखते युवक दर्द से चीखने लगा और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. युवक के निचले कपड़े खून से भर गए. हमला इतना खौफनाक था कि दोस्तों के भी होश उड़ गए. आनन-फानन में घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. 

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डॉक्टर ने बताया कि 22 वर्षीय सुधीर नाम के व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था. उसका प्राइवेट पार्ट अधिकांश रूप से कटा हुआ था उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है. 

घायल युवक ने बताया 
अस्पताल में  भर्ती घायल युवक ने बताया कि उसकी चेटिंग (प्रेमिका) ने उसे मिलने के लिए बुलाया था. मेरे गांव में ही उसकी शादी हुई है. चार साल से उसके साथ संबंध थे. मेरी शादी हो गई तो उसने गुस्से में मेरा प्राइवेट पार्ट काट डाला, और मौके से भाग गई. 

घटना को लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चाएं
घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं. कोई इसे “इश्क का खूनी बदला” बता रहा है तो कोई “धोखे का खतरनाक अंजाम” कह रहा है. फिलहाल आरोपी महिला वारदात के बाद से फरार बताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें : सरकारी चपरासी ने पत्नी और प्रेमिकाओं को बांटे करोड़ों! दो साल में 5 करोड़ से ज्यादा का गबन; चपरासी समेत 7 महिलाएं गिरफ्तार

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