मां को उतारा मौत के घाट, बहन पर हसिए से हमला… अमित के गुस्से का खौफनाक अंजाम, पड़ोसी का खुलासा सुन दहले लोग

Hardoi News: हरदोई में अपनी ही मां को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं बहन को भी हमला कर घायल कर दिया. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 11, 2025, 02:01 PM IST
मां को उतारा मौत के घाट, बहन पर हसिए से हमला… अमित के गुस्से का खौफनाक अंजाम, पड़ोसी का खुलासा सुन दहले लोग

Hardoi News/आशीष द्विवेदी: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में रिश्तो के कत्ल का एक मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपनी ही मां को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया और बहन को भी हमला कर घायल कर दिया. घायल बहन को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

कहां की है ये घटना?
रिश्तो के कत्ल का यह पूरा मामला टड़ियावां थाना क्षेत्र के भोलापुरवा गांव का है यहाँ के 35 वर्षीय निवासी अमित ने मामूली बात को लेकर अपनी 60 वर्षीय मां रामरती पत्नी रामरतन और बहन संगीता से झगड़ने लगा.इसी झगड़े के दौरान विवाद बढ़ने पर अमित ने गुस्से में आकर हसिया से दोनों पर वार कर दिया.हमले में मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गई.

परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टर ने रामरती को मृत घोषित कर दिया. जबकि संगीता का उपचार जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही सीओ अजीत चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

राम मोहन पड़ोसी ने किया चौंकाने वाला खुलासा
राम मोहन पड़ोसी ने बताया कि यह अमित कुमार है. इसको एक-दो महीने से पागलपन के दौरे पड़ रहे थे और उसका इलाज चल रहा था कल रात इनको ज्यादा पागलपन सवार हो गया और इन्होंने मां और बहन पर हंसिये से हमला कर दिया जिससे माँ की मौत हो गई है और बहन का इलाज चल रहा है.

सीओ का बयान
सीओ अजीत चौहान ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अमित पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद में चल रहा था और उसका इलाज भी कराया जा रहा था.

