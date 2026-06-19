सरकारी आवास को ही बना लिया था वसूली का अड्डा

बताया जा रहा है कि यह अधिकारी अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा था. संजय प्रताप खनन से जुड़े लोगों और खनन माफियाओं को रिश्वत की रकम देने के लिए सीधे अपने सरकारी आवास पर ही बुलाते थे. ऑफीसर कॉलोनी स्थित उनके घर पर ही यह अवैध वसूली का खेल चलता था. योजना के मुताबिक, जब पीड़ित पैसे लेकर अधिकारी के आवास पर पहुंचा और जैसे ही संजय प्रताप ने 24 हजार रुपये अपने हाथ में लिए, वहां पहले से छिपकर बैठी एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया.