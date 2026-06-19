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फर्रुखाबाद: खनन अधिकारी मिट्टी परमिशन के लिए मांगे थे 24 हजार,आवास से हुई गिरफ्तारी

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई देखने को मिली है. जिले के खनन अधिकारी संजय प्रताप को एंटी करप्शन की टीम ने 24,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 19, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:28 PM IST
फर्रुखाबाद: खनन अधिकारी मिट्टी परमिशन के लिए मांगे थे 24 हजार,आवास से हुई गिरफ्तारी

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