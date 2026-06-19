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फर्रुखाबाद न्यूज/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई देखने को मिली है. जिले के खनन अधिकारी संजय प्रताप को एंटी करप्शन की टीम ने 24,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई अधिकारी के सरकारी आवास पर की गई है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.
मिट्टी खनन की परमिशन के नाम पर मांगी थी घूस
जानकारी के अनुसार, खनन अधिकारी संजय प्रताप ने एक व्यक्ति से मिट्टी खनन की परमिशन देने के एवज में रुपयों की मांग की थी. यह सौदा 24,000 रुपये में तय हुआ था. परेशान व्यक्ति यह रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया. उसने गुपचुप तरीके से एंटी करप्शन विभाग से संपर्क किया और अधिकारी की शिकायत कर दी. सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने तुरंत घूसखोर अधिकारी को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया.
सरकारी आवास को ही बना लिया था वसूली का अड्डा
बताया जा रहा है कि यह अधिकारी अपने पद का खुलेआम दुरुपयोग कर रहा था. संजय प्रताप खनन से जुड़े लोगों और खनन माफियाओं को रिश्वत की रकम देने के लिए सीधे अपने सरकारी आवास पर ही बुलाते थे. ऑफीसर कॉलोनी स्थित उनके घर पर ही यह अवैध वसूली का खेल चलता था. योजना के मुताबिक, जब पीड़ित पैसे लेकर अधिकारी के आवास पर पहुंचा और जैसे ही संजय प्रताप ने 24 हजार रुपये अपने हाथ में लिए, वहां पहले से छिपकर बैठी एंटी करप्शन की टीम ने उन्हें रंगे हाथों दबोच लिया.
सीएम योगी की 'जीरो टॉलरेंस' नीति का असर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का जिक्र करते हैं. जनपद स्तर के एक 'बी-ग्रेड' अधिकारी को उठाया जाना इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है. इस कार्रवाई ने यह कड़ा संदेश दिया है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी को किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है, चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो.
फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज हो रहा मुकदमा
रंगे हाथों गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन की टीम आरोपी खनन अधिकारी संजय प्रताप को तुरंत फतेहगढ़ कोतवाली ले गई. फिलहाल, टीम द्वारा अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है.