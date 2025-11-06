Advertisement
रील्स देखकर बना ‘गैंगस्टर’,व्यापारी से मांगी 50 लाख की रंगदारी! शाहजहांपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Shahjahanpur News : शाहजहांपुर में व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले नाबालिग को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है.नाबालिग ने रील्स देखकर गैंगस्टर बनने की कोशिश की थी.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 06, 2025, 03:30 PM IST
शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने एक ऐसा मामला उजागर किया है जिसने सोशल मीडिया के गलत प्रभाव और अपराध की नकल कर रहे युवाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. थाना निगोही क्षेत्र में रहने वाले व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बनकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह आरोपी नाबालिग है, और इसने पूरी वारदात सोशल मीडिया पर देखी गई अपराध संबंधी ‘रील्स’ से प्रेरित होकर की.

क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को सत्व गांव के व्यापारी रणजीत सिंह को फेसबुक मैसेंजर पर कॉल आया. कॉल करने वाले युवक ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताया और व्यापारी से 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. रंगदारी नहीं देने पर परिवार को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई. अचानक आए इस धमकी भरे कॉल से व्यापारी और परिवार में दहशत फैल गई. व्यापारी ने तुरंत मामले की शिकायत पुलिस से की.

पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस से पकड़ा आरोपी
शाहजहांपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने कॉल और चैट की लोकेशन ट्रैक की. जांच में पता चला कि धमकी देने वाला कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं, बल्कि बेंगलुरु में रहने वाला एक नाबालिग है.इसके बाद पुलिस टीम ने बेंगलुरु पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और शाहजहांपुर लाकर पूछताछ शुरू कर दी है. 

रील्स देखकर बना ‘गैंगस्टर’
पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई और अन्य गैंगस्टरों से जुड़ी रील्स और वीडियो देखता था. इन्हीं वीडियो से प्रभावित होकर उसने व्यापारी को डराने और पैसा वसूलने की योजना बनाई. पुलिस के अनुसार आरोपी को कहीं से कोई गैंग संबंध या बाहरी समर्थन नहीं मिला, उसने यह सब महज दिखावे और लालच में किया.

पुलिस की चेतावनी
पुलिस का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. साथ ही अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी रखें, क्योंकि गलत सामग्री उन्हें अपराध की राह पर धकेल सकती है.

 

