सीतापुर में मनरेगा घोटाला? बिना काम कराए भुगतान निकालने का आरोप, कांग्रेस सांसद का सीएम को पत्र
सीतापुर में मनरेगा घोटाला? बिना काम कराए भुगतान निकालने का आरोप, कांग्रेस सांसद का सीएम को पत्र

Sitapur News: सीतापुर जिले में मिश्रिख ब्लाक में मनरेगा में बिना काम कराए भुगतान निकाले जाने को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं. इसको लेकर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:26 AM IST
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

Sitapur MNREGA scam (राजकुमार दीक्षित): यूपी के सीतापुर जिले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मिश्रिख ब्लाक में मनरेगा में बिना काम कराए भुगतान निकाले जाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने सीएम योगी को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि ब्लैकलिस्टेड फर्मों पर मनरेगा द्वारा कराए गए कार्य के भुगतान की रिकवरी कराई जाए. 

मिश्रिख ब्लाक का मामला
यह पूरा मामला मिश्रिख ब्लाक का है. सांसद का आरोप है कि अन्य फर्म पर कूट रचित तरीके से बिना काम कराए भुगतान कराए जाने की साजिश रची जा रही थी. जिसको लेकर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने डीएम अभिषेक आनंद से मिलकर रोक लगवा दी. 

सीएम को सांसद न लिखा पत्र
आपको बता दें कि सांसद ने सीएम को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि फर्म गजानन कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर, नंदन कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर के द्वारा फर्जीवाड़ा कर मनरेगा का रेशियो तोड़ते तोड़ते हुऎ करोड़ों रुपए का भुगतान कराया गया है. भ्रष्टाचार रोकने के लिए उक्त फार्मो को पूर्व के जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा ब्लैक लिस्टटेट कराया गया था.

जांच की मांग
लेकिन संज्ञान में आया है कि जो फर्म ब्लैकलिस्टेड हुई है उन फार्मो के बिल वाउचर डिलीट करा दिए गए हो. जो घोर अपराध की श्रेणी में आता है वहीं संसाद का आरोप है कि फर्म यूपी पंचायत एंड कंस्ट्रक्शन बाबा यादव दास कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर फर्म की जांच हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा टीम गठित करते हुए विधिक करवाई कराने का कष्ट करें. 

फर्मों के भुगतान पर लगी रोक
सांसद द्वारा सीएम को पत्र लिखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है. फिलहाल डीएम ने सांसद के पत्र की शिकायत के बाद फर्मों के भुगतान पर रोक लगा दी है. वहीं इस मामले पर कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर का कहना है मिश्रिख ब्लाक में तमाम पेमेंट ऐसा था जो पूर्व में काम न कराया गया. जिसमें पेमेंट निकालने का प्रयास किया गया था.

पूर्व में शासन के दौरान इनके ऊपर उन फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया थास पेमेंट को रोका गया था. तरीका यह है कि इस काम को श्रमदान घोषित किया जाए. लेकिन कूट रचित तरीके से उन लोगों ने दूसरी फर्म बनाकर और वही काम पुनः दिखाकर पेमेंट निकलवाने के फिराक में थे. जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रोक लगा दी है.

