/हरदोई में नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले- माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है इसलिए दर्द हो रहा है

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हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था संबंधी आरोपों पर जोरदार पलटवार किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना बेहद हास्यास्पद है. जिन लोगों ने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया, उन्हें विधायक और सांसद बनाकर सदनों तक पहुंचाया, आज वही कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जब माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को होना स्वाभाविक है.
राम मंदिर से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूछे गए सवाल के जवाब में नितिन अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया है, वह उनका व्यक्तिगत बयान है और उसी पर वही जवाब देंगे. उन्होंने कहा कि यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, इसलिए जांच पूरी होने से पहले किसी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा.
मंत्री ने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एसआईटी का गठन किया. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों को जेल भेजा गया है और जांच अभी भी जारी है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सभी तथ्य सामने आने और जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले पर अंतिम टिप्पणी करना उचित होगा.
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लगातार हमलों पर नितिन अग्रवाल ने कहा कि जो दल राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे और अदालत में इसके खिलाफ खड़े रहे, आज वही राम मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसे दल किस नैतिक आधार पर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं.
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