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हरदोई में नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले- माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है इसलिए दर्द हो रहा है

Hardoi News: हरदोई में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि माफियाओं पर बुलडोजर चलने से उन्हें दर्द हो रहा है. उन्होंने कानून व्यवस्था, राम मंदिर से जुड़े आरोपों और एसआईटी जांच पर भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जांच पूरी होने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 11, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:05 PM IST
हरदोई में नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले- माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है इसलिए दर्द हो रहा है
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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