/हरदोई में नितिन अग्रवाल का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले- माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है इसलिए दर्द हो रहा है

हरदोई/आशीष द्विवेदी: हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था संबंधी आरोपों पर जोरदार पलटवार किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना बेहद हास्यास्पद है. जिन लोगों ने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया, उन्हें विधायक और सांसद बनाकर सदनों तक पहुंचाया, आज वही कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार जब माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है तो सबसे ज्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को होना स्वाभाविक है.